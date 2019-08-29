Hayatını kaybeden tarihçi Mustafa Kafalı kimdir?

29.08.2019 10:13

Nihal Atsız'ın öğrencilerinden Mustafa Kafalı, geçirdiği kalp krizi nedeniyle Ankara'da yaşamını yitirdi. Haberi sosyal medyadan duyuran Mansur Yavaş, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi. Mustafa Kafalı kitapları, sözleri, hayatı, biyografisi haberimizde…

MUSTAFA KAFALI KİMDİR?

Ünlü tarihçi Kafalı, 1934 yılında Konya'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünde yaptı. 1960 Aralık ayında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin Umumî Türk Tarihi Kürsüsüne asistan olarak katıldı.

Kafalı, Aralık 1965 yılında doktor unvanını aldı. 1971-1972 yıllarında, üniversite kontenjanıyla Londra'ya giderek çalışmalarda bulundu. 1973 Kasım'ında doçentlik unvanını aldı. 1974 yılından itibaren Türk Tarihi Kürsüsünün öğrencilerine Altın-Orda ve Çağatay Hanlıklarıyla, İlhanlı Devleti, Timur ve Timurlular tarihi ile Tarih Metodu derslerini verdi. "Kaynaklar" ve "Osmanlıca Metinler" üzerine seminer çalışmaları yaptı. 1975-1977 ders yıllarında Bağdat Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde, davetli öğretim üyesi olarak tedrisatta bulundu. 24 Mayıs 1982'de de profesörlük unvanı aldı. Türk Tarih Kurumu üyesi olan Kafalı, İngilizce ve Rusça biliyordu.