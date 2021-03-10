Hayatını kaybeden Rasim Öztekin son yolculuğuna uğurlandı

Bir evladın en zor görevi! Rasim Öztekin'i kızı babasına bu sözlerle veda etti

Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz gün 62 yaşında hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun usta ismi Rasim Öztekin, son yolculuğuna uğurlandı. Öztekin'in Türk bayrağına sarılı ve üzerine Galatasaray bayrağı da konulan tabutu, önce mezun olduğu Galatasaray Lisesi'ne getirildi. Öztekin'in cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı Camisi'nde kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verildi.

SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Buradaki törenin ardından cenaze, Öztekin'in profesyonel tiyatro hayatına başladığı Ses Tiyatrosu önünde cenaze aracından indirildi. Tören mangası usta oyuncunun tabutuna omuz vererek, tiyatro sahnesine getirdi. Ailesi, sevenleri ve sanat camiasından çok sayıda kişi, usta oyuncu için son görevlerini yapmak üzere tiyatro salonuna geldi.

PELİN ÖZTEKİN'İN VEDASI YÜREK BURKTU

Oldukça üzgün olduğu görülen kızı Pelin Öztekin, gözyaşlarını tutamayıp "Bir konuşma hazırlamadım. Sadece babama benim ilk aşkım olduğu için ustam olduğu için bana her şeyi öğrettiği için. Ben burada büyüdüm. Bu sahneye böyle çıkmak istemezdim. Onu çok seviyorum. Herkese çok teşekkür ederim" dedi.

İMAMOĞLU: ÇOK ÖZEL BİR İNSANI UĞURLUYORUZ

Törene katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Çok özel bir insanı uğurluyoruz. Kavuk sürecinin devriyle ilgili geldiğinde hayat her şeyi getirebilir. Sağken bunu devretmek istiyorum. Üzerimde yük diye tabir etmişti. Mekanı cennet olsun" dedi.

Oyuncu Derya Baykal, "Birlikte pek çok oyunca bulunduk. O tiyatronun mihenk taşıdır. Bu gün tiyatro camiasının acısı çok büyük" diye konuştu.

FERHAN ŞENSOY MEKTUP GÖNDERDİ

Yakın dostu Rasim Öztekin'i kaybeden Ferhan Şensoy, sağlık durumu elvermediği için Öztekin'in anma töreninde bulunamadı. Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy, gözyaşları içinde kürsüye çıkarak babasının Rasim Öztekin'e yazdığı mektubu okudu.

Ferhan Şensoy'un mektubunda ""Rasim, Ortaoyuncular'ın amatör kolu Nöbetçi Tiyatro'dan yetişti. Kısa sürede Ortaoyuncular'a katıldı. Kavuğumu ona devrettim. Ortaoyuncular'da çok başarılı bir dönem yaşadı. Kimi rahatsızlıklarından ötürü sahneyi bıraktı. Kavuğu Şevket Çoruh'a devretti. Günü geldi, uçtu gitti gökyüzüne. Kavuklu fotoğrafı asılı durur Ses 1885'te. Bir gün ben de geleceğim gökyüzüne. Buluşuruz gökyüzünde" ifadeleri yer aldı.

ŞEVKET ÇORUH: ÖLÜMÜNÜ DUYUNCA ŞOKE OLDUM

Oyuncu Şevket Çoruh "Çok üzgünüz, çok büyük bir ustayı kaybettik. Bugün de töreni için Orta Oyuncular Ses Tiyatrosu'ndayız. Herkesin başı sağ olsun. Ustamız, hocamız yıllarca tiyatroda oyunlarını seyrettiğimiz çok önemli bir abi. İlk duyduğumda çok üzüldüm, toparlayacağını düşünüyorduk ama bizim için de şoke oldu" dedi.

"SIKINTILARIMI ONA ANLATIRDIM MEĞER ONUN SIKINTISI DAHA FAZLAYMIŞ"

Oyuncu Şoray Uzun ise Rasim Öztekin'e hayranlık beslediğinin altını çizerek, toplumun her kesimince, aileden biri gibi görülen Öztekin'in vefatının, aileden birini kaybetmiş olmak gibi olduğunu söyledi. Usta oyuncunun vefatının, sanat dünyası için çok büyük bir kayıp olduğuna dikkati çeken Uzun, şunları aktardı: "Onunla her şeyi konuşabilirdiniz. Sanatı, sporu, klasik arabaları, müziği, edebiyatı, felsefeyi... Kafama bir şey takılmışken ya da kendimi mutsuz hissederken, 'Takılma nasıl olsa Rasim Ağabey var. Onunla konuşuruz. O senin sıkıntını sorularının cevabını bilir, sıkıntını alır gider.' derdim. Meğer kendi sıkıntısı hepimizinkinden daha büyük, daha fazlaymış. Bunu bir kez olsun yansıttığına tanıklık edemem.

Sete bir kez gecikti, sadece bir kez. Onda da trafik kazası geçirmiş, arabasına çarpmışlar. Söylediği özürleri anlatamam size. Onun elinde olan bir şey değildi. Gördüğüm en disiplinli, en tatlı adamlardan biriydi. Yeri asla dolmayacak. Bizler Rasim Öztekin konservatuvarının mezunları olarak, ona güle güle demenin vaktinin gelmesinin acısını yaşıyoruz."

Ses Tiyatrosu'ndaki törene, sanatçının eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin'in yanı sıra İl Kültür Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, oyuncular Ulvi Alacakaptan, Okan Bayülgen ve Şevket Çoruh'un da aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı