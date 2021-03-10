Hayatını kaybeden Rasim Öztekin son yolculuğuna uğurlandı
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Hayatını kaybeden Rasim Öztekin son yolculuğuna uğurlandı

10.03.2021 13:10 | Son Güncelleme: 10.03.2021 15:44

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren usta oyuncu Rasim Öztekin için Ses Tiyatrosu'nda tören düzenlendi. Oyuncu törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz gün 62 yaşında hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun usta ismi Rasim Öztekin, son yolculuğuna uğurlandı. Öztekin'in Türk bayrağına sarılı ve üzerine Galatasaray bayrağı da konulan tabutu, önce mezun olduğu Galatasaray Lisesi'ne getirildi. Öztekin'in cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı Camisi'nde kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verildi.

SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Buradaki törenin ardından cenaze, Öztekin'in profesyonel tiyatro hayatına başladığı Ses Tiyatrosu önünde cenaze aracından indirildi. Tören mangası usta oyuncunun tabutuna omuz vererek, tiyatro sahnesine getirdi. Ailesi, sevenleri ve sanat camiasından çok sayıda kişi, usta oyuncu için son görevlerini yapmak üzere tiyatro salonuna geldi.

Hayatını kaybeden Rasim Öztekin için tören düzenleniyor

PELİN ÖZTEKİN'İN VEDASI YÜREK BURKTU

Oldukça üzgün olduğu görülen kızı Pelin Öztekin, gözyaşlarını tutamayıp "Bir konuşma hazırlamadım. Sadece babama benim ilk aşkım olduğu için ustam olduğu için bana her şeyi öğrettiği için. Ben burada büyüdüm. Bu sahneye böyle çıkmak istemezdim. Onu çok seviyorum. Herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Hayatını kaybeden Rasim Öztekin için tören düzenleniyor

İMAMOĞLU: ÇOK ÖZEL BİR İNSANI UĞURLUYORUZ

Törene katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Çok özel bir insanı uğurluyoruz. Kavuk sürecinin devriyle ilgili geldiğinde hayat her şeyi getirebilir. Sağken bunu devretmek istiyorum. Üzerimde yük diye tabir etmişti. Mekanı cennet olsun" dedi.

Hayatını kaybeden Rasim Öztekin için tören düzenleniyor

Oyuncu Derya Baykal, "Birlikte pek çok oyunca bulunduk. O tiyatronun mihenk taşıdır. Bu gün tiyatro camiasının acısı çok büyük" diye konuştu.

FERHAN ŞENSOY MEKTUP GÖNDERDİ

Yakın dostu Rasim Öztekin'i kaybeden Ferhan Şensoy, sağlık durumu elvermediği için Öztekin'in anma töreninde bulunamadı. Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy, gözyaşları içinde kürsüye çıkarak babasının Rasim Öztekin'e yazdığı mektubu okudu.

Hayatını kaybeden Rasim Öztekin için tören düzenlendi

Ferhan Şensoy'un mektubunda ""Rasim, Ortaoyuncular'ın amatör kolu Nöbetçi Tiyatro'dan yetişti. Kısa sürede Ortaoyuncular'a katıldı. Kavuğumu ona devrettim. Ortaoyuncular'da çok başarılı bir dönem yaşadı. Kimi rahatsızlıklarından ötürü sahneyi bıraktı. Kavuğu Şevket Çoruh'a devretti. Günü geldi, uçtu gitti gökyüzüne. Kavuklu fotoğrafı asılı durur Ses 1885'te. Bir gün ben de geleceğim gökyüzüne. Buluşuruz gökyüzünde" ifadeleri yer aldı.

Hayatını kaybeden Rasim Öztekin için tören düzenlendi

ŞEVKET ÇORUH: ÖLÜMÜNÜ DUYUNCA ŞOKE OLDUM

Oyuncu Şevket Çoruh "Çok üzgünüz, çok büyük bir ustayı kaybettik. Bugün de töreni için Orta Oyuncular Ses Tiyatrosu'ndayız. Herkesin başı sağ olsun. Ustamız, hocamız yıllarca tiyatroda oyunlarını seyrettiğimiz çok önemli bir abi. İlk duyduğumda çok üzüldüm, toparlayacağını düşünüyorduk ama bizim için de şoke oldu" dedi.

"SIKINTILARIMI ONA ANLATIRDIM MEĞER ONUN SIKINTISI DAHA FAZLAYMIŞ"

Oyuncu Şoray Uzun ise Rasim Öztekin'e hayranlık beslediğinin altını çizerek, toplumun her kesimince, aileden biri gibi görülen Öztekin'in vefatının, aileden birini kaybetmiş olmak gibi olduğunu söyledi. Usta oyuncunun vefatının, sanat dünyası için çok büyük bir kayıp olduğuna dikkati çeken Uzun, şunları aktardı: "Onunla her şeyi konuşabilirdiniz. Sanatı, sporu, klasik arabaları, müziği, edebiyatı, felsefeyi... Kafama bir şey takılmışken ya da kendimi mutsuz hissederken, 'Takılma nasıl olsa Rasim Ağabey var. Onunla konuşuruz. O senin sıkıntını sorularının cevabını bilir, sıkıntını alır gider.' derdim. Meğer kendi sıkıntısı hepimizinkinden daha büyük, daha fazlaymış. Bunu bir kez olsun yansıttığına tanıklık edemem.

Hayatını kaybeden Rasim Öztekin için tören düzenleniyor

Sete bir kez gecikti, sadece bir kez. Onda da trafik kazası geçirmiş, arabasına çarpmışlar. Söylediği özürleri anlatamam size. Onun elinde olan bir şey değildi. Gördüğüm en disiplinli, en tatlı adamlardan biriydi. Yeri asla dolmayacak. Bizler Rasim Öztekin konservatuvarının mezunları olarak, ona güle güle demenin vaktinin gelmesinin acısını yaşıyoruz."

Ses Tiyatrosu'ndaki törene, sanatçının eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin'in yanı sıra İl Kültür Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, oyuncular Ulvi Alacakaptan, Okan Bayülgen ve Şevket Çoruh'un da aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı.

Hayatını kaybeden Rasim Öztekin için tören düzenleniyor
Hayatını kaybeden Rasim Öztekin için tören düzenleniyor
Hayatını kaybeden Rasim Öztekin son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (5)
ERHAN ALTAY: Mekanın cennet olsun. Yattığın yer ne ruhunu ne de bedenini incitmesin. . . Bizler seni çok sevdik; yüce gönüllü güzel insan. . .
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
BUNAK: TAMAM LOO DAHA MÖHİM KONULAR VAAA
Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
METİN: mekanı cenet olsun örnek insanlardan biriydi
Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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