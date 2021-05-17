Hayatını kaybeden paraşütçü üçüncü denemesinde havalandıktan sonra düşmüş

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki Gürle Dağı'ndan dün yamaç paraşütüyle atlayış yaptıktan sonra cansız bedenine ulaşılan Muammer Yolcu'nun üçüncü denemede havalandıktan sonra olayın yaşandığı ortaya çıktı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki Gürle Dağı'ndan dün yamaç paraşütüyle atlayış yaptıktan sonra cansız bedenine ulaşılan Muammer Yolcu'nun üçüncü denemede havalandıktan sonra olayın yaşandığı ortaya çıktı.

Yolcu'nun son anlarını cep telefonuyla kaydeden Mustafa Koçyiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gürle Dağı'nda çiftlik evlerinin bulunduğunu söyledi.

Koçyiğit, bölgedeyken yamaç paraşütü uçuşu için gelen kişilerden, önceden tanıdığı Yolcu ile selamlaştığını anlattı.

Paraşütçülerin çalışmalarını bir süre izlediklerini dile getiren Koçyiğit, şöyle konuştu:

"Hocası da vardı. Paraşütü taktıktan sonra bir deneme yaptılar, rüzgarı ölçmek için. İkinci denemede ise uçamadı, yakın mesafeye düştü. Daha sonra toparlanıp tekrar rüzgar kontrolü yaptılar. Hava kararmaya başlayınca biz o bölgeden ayrıldık. Aşağı doğru inerken yukarı baktığımızda onu gördük. Yaklaşık 2 dakika paraşütü havada izledik. Sonrasında ise rüzgarın paraşütçüyü geriye savurduğunu gördük. Gürle Dağı'ndan Gölyaka'ya doğru çaprazlama bir inişi vardı. Paraşüt sistemini iyi bilmediğimiz için geri doğru kendini bırakıp sonra devam edeceğini düşünerek sonrasında yolumuza devam ettik. Dağdan indiğimizde ise olayı öğrendik. Yetkililere gereken durumu anlattık. Allah rahmet eylesin."

Bursa Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemi tamamlanan Muammer Yolcu'nun cenazesinin, bugün ikindi vakti Orhangazi ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

Orhangazi'de kuru yemiş işletmesi bulunan amatör yamaç paraşütü sporcusu, evli ve bir çocuk babası Muammer Yolcu (37) dün öğleden sonra ailesi ve arkadaşlarıyla çıktığı Gürle Dağı'ndan atlayışından sonra gözlerden kaybolmuştu. Jandarma, AFAD, AKUT, NAK ve BAKUT ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında gece saatlerinde Yenisölöz Mahallesi Eğrenti Tüzü mevkisinde,Yolcu'nun cansız bedenine ulaşılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Öztürk