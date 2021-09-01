Hayatını kaybeden Ferhan Şensoy'la ilgili kahreden detay ortaya çıktı
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Hayatını kaybeden Ferhan Şensoy'la ilgili kahreden detay ortaya çıktı

Hayatını kaybeden Ferhan Şensoy'la ilgili kahreden detay ortaya çıktı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun efsane ismi Ferhan Şensoy ile ilgili kahreden detay herkesi üzdü. Dokuz aylık hamile olan kızının doğumuna sayılı günler kala vefat eden Şensoy, torunu Pera'yı göremedi.

Ferhan Şensoy'un vefat haberi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Anjiyoya bağlı olarak gelişen komplikasyonlar nedeniyle bir süre önce hastanede tedavi görmeye başlayan usta sanatçı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Türk tiyatrosunun duayen ismi, sinema ve dizi oyuncusu, yarın saat 13: 00'da Ses Tiyatrosu'nda sınırlı katılım ile tertip edilecek törenin adından Teşvikiye Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakiben Zincirlikuyu Kabristanı'na defnedilecek.

Dedelik heyecanı yaşıyordu

2004 yılında boşandığı oyuncu Derya Baykal ile evliliğinden dünyaya gelen Derya ve Müjgan adında iki kızı olan usta sanatçı, dedelik heyecanı yaşıyordu.

32 yaşındaki büyük kızı Müjgan Ferhan Şensoy, dokuz aylık hamileydi. Ancak usta sanatçı, doğumuna sayılı günler kala torunu Pera'yı göremeden yaşamını yitirdi.

Müjgan Ferhan Şensoy, eşi Cem Öğet ile bebeklerinin ismine nasıl karar verdiğklerini şöyle açıklamıştı:

"Cem ile konuştuğumuz bir şeydi; bir kızımız olursa adı 'Pera' olsun dedik. İkimizin hem ayrı ayrı hem de kesişen hayatlarının ev sahibiydi Pera..."

"Babam uçtu göklere"

Müzisyen Cem Öğet ile 2018 yılında evlenen Müjgan Ferhan Şensoy, vefat haberinin ardından, Twitter hesabından "Babam uçtu göklere" mesajını paylaşmıştı.

Hayatını kaybeden Ferhan Şensoy'la ilgili kahreden detay ortaya çıktı
Hayatını kaybeden Ferhan Şensoy'la ilgili kahreden detay ortaya çıktı
Hayatını kaybeden Ferhan Şensoy'la ilgili kahreden detay ortaya çıktı

Kaynak: Snob Magazin

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Hayatını kaybeden Ferhan Şensoy'la ilgili kahreden detay ortaya çıktı - Haberler Magazin
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