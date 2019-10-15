Hayatını kaybeden eski bakan ve CHP milletvekili Ali Topuz kimdir?

15.10.2019 11:28

Ali Topuz vefat etti! Cumhuriyet Halk Partisi'nden 5 dönem milletvekilliği yaptı,İmar ve İskân Bakanlığı ve Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı görevlerini yürüttü. 8 Şubat tarihinde beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ali Topuz nereli? Ali Topuz hayatı…

ALİ TOPUZ KİMDİR?

Başarılı siyasetçi, 14 Ekim 1932 tarihinde Çayeli, Rize'de dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni tamamladı. Serbest Mimarlık görevini yerine getirdi.

Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Belediye Meclis Üyesi ve İmar Komisyonu Başkanı olarak görev yapan Ali Topuz, yurtiçi ve yurtdışında büyük inşaat projeleri yürüttü. Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu. Türkiye Kızılay Derneği, Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu ve Darülacezeye Yardım Derneğinde yönetim görevlerini üstlendi. İstanbul Huzurevi ve çok sayıda dernek ve kuruluşun kurucuları arasında bulundu. 15, 16, 18, 20, 22. Dönem İstanbul Milletvekili. 15. Dönem'de İmar ve İskân Bakanlığı, 16. Dönem'de Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı görevlerini yürüttü. 23. Dönem'de Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu Üyesi oldu.

İstanbul'da 87 yaşında yaşamını yitiren Ali Topuz, evli ve iki çocuk sahibiydi.