Hayatını engelli çocukları ve yatağa bağımlı eşine adadı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde doğuştan bedensel ve zihinsel engelli iki çocuğu ve yatalak eşine bakan Ayşe Fakı, fedakarlığıyla herkese örnek oluyor.

Pınarbaşı Mahallesi'nde oturan 57 yaşındaki Ayşe Fakı, doğuştan bedensel ve zihinsel engelli çocuğu 27 yaşındaki Ömer ve 26 yaşındaki Kadir ile yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle yatalak olan eşi 69 yaşındaki Abdullah'ın her türlü ihtiyacını karşılıyor.

Evlatlarının durumuna üzülse de engelli çocuklarını bağrına basan anne Fakı, eşi ve çocuklarının tüm ihtiyacını karşılamaya çalışıyor.

Gaziantep'in İslahiye İlçe Belediye Meclis Üyesi ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Fetiye Erdoğan ve beraberindekiler, iki engelli çocuğu ve yatalak eşine bakan Ayşe Fakı'yı evinde ziyaret etti.

Anne Fakı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşadığı tüm zorluklara rağmen çocuklarıyla eşine baktığını söyledi.

Eşinin üç yıldır yaşadığı rahatsızlık nedeniyle yatağa bağlı yaşadığını aktaran Fakı, şöyle devam etti:

"Ama tüm bu yaşadıklarım Allah'ın takdiri. Beni hiçbir şey yıkmıyor sadece yalnızlık çok kötü. Allah'tan gelene şükürler olsun. Allah bize bunu layık gördü. Başımla gözüm üstüne. Ben ölürsem de devletimizin büyük şefkati var. Çocuklarımıza bakacağına inanıyorum. Tüm Annelere çağrım, hiç kimse çocuğunu, yavrusunu atmasın, şükürler olsun desin. Devletimiz bizleri hiç kimseye muhtaç ettirmez."

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Fetiye Erdoğan ise ibret alınası bir yaşam öyküsüyle karşılaştıklarını belirterek, şükretmeyi ve büyük özveriyle çocuklarıyla eşine bakan anne Fakı'yı tebrik etti.

Kaynak: AA