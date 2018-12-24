Hayatından Endişe Duyulan Dubai Prensesi Latife'nin Fotoğrafı Yayınlandı

BAE Başbakanı Muhammed bin Raşid Devlet el Maktum'un kızı 33 yaşındaki Prenses Latife, bindiği yat ile kaçmayı planladığı Hindistan'a 80 kilometre kala yakalanmış ve Dubai'ye geri getirilmişti.

BİRLİKTE FOTOĞRAFI YAYINLANDI

Geri dönüşünün ardından Prenses'in Instagram hesabının kapatılması ve bir daha haber alınamaması ülkede merak konusuydu. Latife'nin babası Başbakan El Maktum daha önce yaptığı açıklamada prensesin iyi ve evde olduğu belirtilmişti. Ancak Prenses Latife'nin yaşadığına dair somut bir kanıt olmaması tartışmaları alevlendirmiş ve farklı insan hakları örgütleri kamuoyunun bilgilendirilmesi için başvuruda bulunmuştu. Bunun üzerine, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları görevlisi ve İrlanda eski Başbakanı Mary Robinson'ın Prenses Latifa ile biraraya geldiği açıklandı ve ikilinin birlikte çekilen fotoğrafı yayınlandı.

7 YIL PLAN YAPTIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Birleşik Arap Emirlikleri tarafından yapılan açıklamada Prensesin ailesiyle birlikte Dubai'deki evlerinde olduğu belirtildi. Fotoğrafın tartışmaları dindirmesi beklenirken, sosyal medya kullanıcılarının bir bölümü yayınlanan fotoğrafın Prensese ait olduğuna inanmadıklarını belirtti. Mart ayında bir Fransız ajanın yardımıyla 'hapishane' olarak bahsettiği Dubai'den kaçan Prenses'in ülkeyi terk etmek için 7 yıl plan yaptığı anlaşılmıştı.