Hayatımıza Girmeden On Yıllar Önce Hayal Edilmiş 15 Teknoloji

Çoğu kişinin "Bunu nasıl düşünmüşler ya?" dediği pek çok teknoloji, aslında çok daha önce o veya bu şekilde hayal edilmişti. Bazı teknolojilerin neredeyse yüz yıl önce hayal edilmiş olması ve o dönemde yaşayan bu düşünce insanlarının geleceğe yönelik beklentileri gerçekten muazzam; vizyonerlikleri ise eşsiz.

Akıllı Telefonlar

Tesla, The New York Times'a 1926 yılında yazdığı bir makalede akıllı telefonlardan bahsetmişti. Asimov da 1964'te benzer bir cihazdan söz etmişti. WiFi ve uydu iletişimi de teknik olarak alternatif akım üzerinden şekillenmiştir. Yani Tesla, kuru kuru telefonu bulmamış, yanına interneti de getirmiştir.

Yüksek Teknolojili Eğitim

Yüksek teknolojiyle eğitim konusundaki vizyonu şimdiye kadar bu özelliğin hangi sistemle geleceği konusunda gösteremiş olmamız oldukça ilginç. Bu teoride bilginin ve eğitimin kasklarla bize gelmesi bekleniyordu. Kablolu kasklardansa dizüstü bilgisayar ekranları daha güzel oldu. Artık her an Udemy gibi kurslara, YouTube'daki eğitim videolarına erişimimiz var.

Kulaklıklar ve Televizyon

Radyo gibi, ama Zeki Müren'i hem dinliyor hem de görüyoruz. Öncesinde ise Ray Bradnbury'nin Fahrenheit 1453 adlı distopya romanı geliyor. Modern televizyonlara benzeyen, duvardan duvara ekranlar romanda yer alıyordu. Hatta bunlarla bir çeşit artırılmış gerçeklik hissi yaratmak mümkündü. O eserde kulaklıklardan da bahsedilmişti. Kitaplar ise yakılıyordu (Kitabın adı da oradan geliyor, kitapların normal şartlar altında yanma ısısı).

Organ ve Doku Nakli

Bir defa Mary Shelley'in efsane romanı hakkındaki bazı konuları açıklığa kavuşturalım. Bu kitabı aslında kimse okumamıştır. O yüzden de herkes canavarın adı Frankenstein sanar. Frankenstein doktorun adıdır. Korku değil felsefe romanıdır. O dönemde yazarın tanıdığı bir doktorun kitapta etkisi çoktur ve kitap, bugünki anlamıyla organ naklinin ilk ele alındığı eserlerden biridir.

Uçaklar

Jean-Marc Cote, 1900 yılında uçan botlar hayal edip, bunlara airbus adını vermişti. Sonra o konsept dönüştü, uçak oldu. Airbus da bir uçak markası.

Bilgisayar

Bilgisayar teknolojisini ve yükselişini tahmin eden edene olsa da bu konuda en büyük pay tartışmasız Isaac Asimov'un. Yapay zeka çalışmalarında ve robot kodlamasında hala Asimov'un "Ben, Robot" için yazdığı üç maddelik kanun esas teşkil ediyor.

Kredi Kartları

Kredi kartı fikri ilk olarak İngiliz yazar Edward Bellamy tarafından ortaya atıldı. Bugün hemen herkeste bir tane kart var.

Otomatik Pilot

Otomatik cihaz, kendi giden araba, gelişmiş yapay zeka falan dendiği zaman hemen gidip bakıyoruz Isaac Asimov bu konsepti ortaya atmış mı diye. Sonuç? Tabii ki atmış. Bugünlerde hala gelişme aşamasında olan bu yeni teknolojiyi Asimov 1969'da kurgulamayı başardı.

Görüntülü Arama

Jane Marc Cote'yi hatırlayan var mı? Az yukarıda uçak fikrinden bahsetmiştik. Kendisi aynı zamanda görüntülü konuşma konseptini de ortaya atmış bir insandır. Elinizde telefon ve televizyon varken, uydu varken bunu düşünmek kolay olsa da daha "tel çekilen" 1910 yılında bunu düşünebilmek büyük vizyon gerçekten de.

Tabletler

1968 yılında Arthur C Clarke, 2001: A Space Odyssey adlı eserinde modern tabletlere benzeyen elektronik gazetelerden söz ediyordu. (Bu haberi şu an tabletinden okuyan var mı?)

Akıllı Saatler ve Fitness Bileklikleri

SSCB'den bilim kurgu yazarı ve tarihçi Kit Bulychev, 1978 yılında yazdığı One Hundred Years Ahead (100 Yıl Önde) adlı eserinde ekranda numaralar beliren bileklikten bahsediyordu.

Ay'a Seyahat

Jules Verne, çok büyük bir hayran kitlesine sahip olan bir bilim kurgu yazarıdır. O zamanlar elinde veri olmamasına rağmen, 6 milyar litre gaz üretmek için 726 bin tona yakın barut gerektiğini hesaplayan yazar, Ay'a gidip gelmeyi hayal etmişti. Tabii uzayda atmosfer yok, barut neyle yanacak diyenler olacaktır. Tarihe bir daha bakın: 1865. Daha ortada değil uzay çalışması, roket bile yok.

Sosyal Ağlar

Sosyal ağlar, günlük hayatta insanların takibi denince herkesin aklına ilk George Orwell ve 1984 geliyor. Ondan çok önce, 1909 yılında The Machine Stops adlı bir eser yazan Edward Morgan Forster, insanların birbirleriyle ekranlardan iletişim kurmasını tanımlayarak bir anlamda ilk sosyal medya fikrini ortaya çıkardı.

Lazer

Dünyalar Savaşı adlı kitap 1898'da H.G. Wells tarafından yazıldı. Wells o kitapta 'Isı ışını'ndan bahsetti. Bu da bildiğimiz lazer teknolojsi.

Otomatik Banyolar

1910 yılında En L'AN 2000'de yer alan bir çizime göre, küçük bir uygulamayla herşeyin kontrol edilebildiği bir güzellik alanı, bir banyo konsepti söz konusu. Buna ilkel bir akıllı ev konsepti diyebiliriz.