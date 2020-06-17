Hayatı kitaplara ve filme konu olan 'sokak kedisi Bob' 14 yaşında öldü
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BBC

Hayatı kitaplara ve filme konu olan 'sokak kedisi Bob' 14 yaşında öldü

Londra'da yaşama veda eden sarman Bob'un uyuşturucu bağımlılığından kurtulmaya çalışan bir evsizle dostluğunu anlatan kitaplar kırk dile çevrilmiş ve beyaz perdeye uyarlanmıştı.

Hayatı kitaplara ve filme konu olan 'sokak kedisi Bob' 14 yaşında öldü
17.06.2020 20:37 | Son Güncelleme: 17.06.2020 20:55

"Bob Adındaki Bir Sokak Kedisi" kitabında hikayesi anlatılan ünlü sarman 14 yaşında hayata veda etti.

2007 yılında uyuşturucu bağımlılığından kurtulmaya çabalayan James Bowen, bir gün yaralı halde karşılaştığı bu terkedilmiş kediyi dost edindi.

Londra sokaklarında müzik yaparak para toplayan ve evsizlerle dayanışma amacıyla yine sokak insanları tarafından çıkarılan The Big Issue dergisini satan James, her yere Bob'la birlikte gitmeye başladı.

James'in omzunda gezen, o müzik çalarken bir kenarda oturup dinleyen Bob da bu beraberlikten çok memnun görünüyordu.

Bowen'ın 2012 yılında kaleme aldığı, Bob Adındaki Bir Sokak Kedisi ve Hayatımı Nasıl Kurtardığının Hikayesi adlı kitap ve onu izleyen yıllarda yazdığı diğer beş kitap satış rekorları kırdı ve 40'da fazla dile çevrildi.

2016 yılında James Bowen ile Bob'un hikayesi bir filme konu oldu ve Bob bu filmde kendisini oynadı. Filmin galasında kırmızı halıda James Bowen'la birlikte yürüdü.


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'Onun gibi bir kedi hiç olmadı ve olmayacak'

Bob'dan Hediye adıyla çekilen ve yine ünlü kedinin rol aldığı ikinci bir film ise bu yıl gösterime girecek.

James Bowen kitaplarında, renkli atkılarıyla da tanınan kedisinin kendisini nasıl iyileştirdiğini ve uyuşturucu bağımlılığından kurtulması için ona güç verdiğini anlatıyor.

Bowen kitaplarının resmi Facebook sayfasında Bob'un ölümü ardından şu satırları yazdı:

"Bana bir yoldaşlıktan çok daha fazlasını verdi. Bu kadar net. O yanımdayken hayatıma yön vermeyi ve bir amaca yönelmeyi başardım.

"Binlerce insanla tanıştı, milyonların hayatına girdi. Onun gibi bir kedi hiç olmadı ve hiç bir zaman olmayacak.

"Hayatımın ışığı gitmiş gibi hissediyorum. Onu hiç unutmayacağım."

BBC

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