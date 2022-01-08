SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Hayati İnanç Sultangazililerle buluştu

İSTANBUL Sultangazi Belediyesi tarafından Prof. Dr. Fuat Sezgin Kültür Sanat ve Bilim sezonunda düzenlenen Hayati İnanç'ın söyleşisi, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. İnanç, en güzel şiir ve hikayelerle izleyici ile buluştu.

Sultangazi Belediyesi'ninProf. Dr. Fuat Sezgin Bilim, Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında düzenlediği etkinlikler devam ediyor. Sultangazi Belediyesi sezon kapsamında ağırladığı Hayati İnanç, "Can Veren Pervaneler" söyleşisiyle gönüllere hitap etti. Sultangazililere unutulmaz bir gün yaşatan İnanç, şiirle birlikte ilahi aşkı da inceleyerek divan edebiyatından örnekler verdi. Katılımcıların büyük beğeni ile dinlediği İnanç, programda olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Bu ve benzeri programları yoğun bir şekilde yapmaya gayret ediyoruz"

Programdan önce konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun; "Bugün Prof. Dr. Fuat Sezgin Kültür Sanat ve Bilim sezonunda Hayati İnanç ile birlikte olacağız. İnanç'ın hem manevi duygulara hitap eden, hem de gönüllere hitap eden tarzıyla inşallah Sultangazilileri buluşturmuş olacağız. Bu ve benzeri programları yoğun bir şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Her şey Sultangazi'de yaşayan güzel insanların ve komşularımızın kültürle, sanatla iç içe olmaları için ve sosyal hayatla iç içe olmaları için, bundan sonra yine Prof. Dr. Fuat Sezgin Kültür Sanat ve Bilim sezonunda sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Herkesi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.