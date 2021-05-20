Hayati Akbaş kimdir? Doç. Dr. Hayati Akbaş kaç yaşında, nereli? Hayati Akbaş biyografi!

Ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış çok sayıda bilimsel çalışması, makalesi ve yine ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş çok sayıda bilimsel çalışmaları bildirileri mevcuttur. Halen kendi kurmuş olduğu Türkiye Samsun merkezli FBM'de çalışmalarını sürdüren Hayati Akbaş kimdir? Doç. Dr. Hayati Akbaş kaç yaşında, nereli? Hayati Akbaş mesleği nedir? Hayati Akbaş hayatı ve biyografisi nedir?

Ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış çok sayıda bilimsel çalışması, makalesi ve yine ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş çok sayıda bilimsel çalışmaları bildirileri mevcuttur. Halen kendi kurmuş olduğu Türkiye Samsun merkezli FBM'de çalışmalarını sürdüren Hayati Akbaş kimdir? Doç. Dr. Hayati Akbaş kaç yaşında, nereli? Hayati Akbaş mesleği nedir?Hayati Akbaş hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

HAYATİ AKBAŞ KİMDİR?

Hayati Akbaş (d. 1 Ocak 1963, Yozgat), Türk Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrah. Samsun merkezli FBM Estetik Tıp Merkezi kurucusudur.

1 Ocak 1963 yılında Yozgat'ta doğdu. İlk, orta, lise eğitimini Ankara'da tamamlamasının ardından 1982 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimine başladı ve 1989 yılında tıp doktoru olarak mezun oldu. Mezuniyet sonrası mecburi hizmet görevini Artvin-Yusufeli ilçesi İlçe Grup Başkanlığı'nda yaptı. Burada iki yıla yakın görev yaptıktan sonra tıpta uzmanlık sınavını kazanarak 1991 yılında 19 Mayıs Üniversitesi Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim dalında asistan olarak uzmanlık eğitimine başladı.

1996 yılında uzmanlık eğitimini tamamlayarak aynı tarihten itibaren OMÜ'de Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim dalında öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı.

Yaklaşık 1,5 yıl sonra aynı bölüme Yardımcı Doçent olarak ataması yapıldı. 1998-1999 yılları arasında bir yıl süre ile Amerika Birleşik Devletleri'nde mikro cerrahi estetik konularında bilgi tecrübe ve deneyimlerini artırmak amacıyla çalışmalarda bulundu. Amerika birleşik Devletleri'nden döndükten sonraakademik ve bilimsel çalışmalarını sürdürmesinin yanında, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümü Anabilim dalı başkanlığı, Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği ve Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2004'te Doçentlik sınavını kazanarak Doçent ünvanını aldı ve Doçent olarak bir yıl süreyle çalışmalarını sürdürdü. Aynı yıl Azerbaycan'da düzenlenen "Azeri Bussiness Award" ödül töreninde yılın doktoru seçildi. Diğer yıllarda bu ödül gibi daha birçok ödüle layık görüldü.

2005 yılında Üniversitedeki görevinden ayrılarak FBM Lazer Estetik Plastik Cerrahi Kliniği kurdu. Çalışmalarını sadece ulusal değil uluslararası da sürdüren Doç.Dr.Hayati AKBAŞ, 2007 yılında İstanbul'da Güzellik Merkezini, 2010 yılında Gürcistan'ın Batum ve aynı yıl içinde Azerbaycan'ın Bakü şehrinde FBM Plastik Cerrahi Kliniği'ni, 2016 yılında ise FBM Çiftlik Güzellik Merkezi'ni kurmuştur. Almanya'nın Köln kentinde FBM irtibat ofisini açarak çalışmalarına devam etmektedir.

Mesleki çalışmalarının ve ameliyatlarının yanı sıra çeşitli gazete ve dergilerde mesleği ile ilgili bilgilendirici yazılar yazmakta ve yine halkı bilgilendirmek amacıyla Türkiye'nin önde gelen birçok canlı televizyon programlarına katılmaktadır.

Evli ve üç çocuk babası olan Doç. Dr. Hayati AKBAŞ'ın ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış çok sayıda bilimsel çalışması, makalesi ve yine ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş çok sayıda bilimsel çalışmaları bildirileri mevcuttur. Halen kendi kurmuş olduğu Türkiye Samsun merkezli FBM'de çalışmalarını sürdürmektedir.