Hayata Değer Kat Projesi Tanıtıldı

AYDIN (Habermetre) - Değerli Hayatlar Eğitim Derneği-DEHADER tarafından hazırlanan "Hayata Değer Kat Projesi" tanıtım toplantısı Vali Aydın Baruş Başkanlığında Valilik 2 nolu toplantı Salonunda düzenlendi.

Toplantıya il Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve DEHADER yöneticileri katıldı.

Değerli Hayatlar Eğitim Derneği-DEHADER Yönetim Kurulu Başkanı Mine İpek projenin Melekbaba, Hidayet ve Taştepe Mahallelerinde uygulanacağını ve bu bölgelerdeki dezavantajlı bireylere yönelik birtakım sanatsal, kültürel ve sosyal etkinlikler içerdiğini belirterek Türkiye'ye örnek olabilecek nitelikte bir proje yürütmek istediklerini ifade etti.

Değerli Hayatlar Eğitim Derneği Başkan Yardımcısı Yahya Altınkaynak tarafından gerçekleştirilen sunumda kurum amirlerine proje hakkında detaylı bilgi verildi. Bu önemli proje kapsamında hangi kurumdan ne tür destekler talep edildiğini belirtti. Yahya Altınkaynak, projeyi Melekbaba, Hidayet ve Taştepe Mahallelerinde dezavantajlı bireylere ulaşıp, onlarla yakından ilgilenmek, onların kişisel, sosyal ve psikolojik olarak kendini geliştirmelerini sağlamak, göçmenlerin topluma entegrasyonuna katkı sunmak, okula devam ve öğrenme kayıpları konusunda öğrencilere destek sunmak vb. amaçlarla hazırladıklarını söyledi. Altınkaynak, bu üç mahallede 7-17 yaş aralığındaki çocukların teknoloji bağımlılığı, akran zorbalığı, verimli ders çalışma, zamanı etkin kullanma, bilinçli tüketim, sağlıklı yaşam bilinci, madde bağımlılığı, siber zorbalık, kısa film, karikatür, drone kullanımı, fotoğrafçılık, müzik, bilişim vb. alanlarda kurslar, seminerler, konferanslar yoluyla eğitim almasını sağlayacaklarını sözlerine ekledi.

Vali Aydın Baruş, DEHADER'in güzel bir proje hazırladığını, projeyi önemsediğini ve Kurumlarımızdan projeye destek sunmalarını istedi. Proje kapsamında faaliyet yürütülecek mahallelerin kozmopolit bir yapıya sahip olduğunu ve böyle bir projenin bu mahallelere değer katacağını belirtti.

Proje ekibinin gönüllü olmasının önemi üzerinde duran Vali Aydın Baruş, bu projenin Malatya için pilot bir proje olabileceğini, bu mahallelerde güzel sonuçlar alınırsa, ihtiyaç duyulan diğer mahallelerde de uygulanabileceğini sözlerine ekledi. Toplantıya katılanlara teşekkür ederek, projenin verimli geçmesini temenni etti.

Proje hakkında görüşlerini belirten İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Müftüsü Veysel Işıldar, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut projeyi hazırlayan ekibe teşekkür ederek kurumlar olarak projeye destek sunabileceklerini ifade ettiler.

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