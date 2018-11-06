Hayat Verenlerle Hayata Tutunanlar" Buluştu - Bursa

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, Organ Bağışı Haftası kapsamında, organ bağışında bulunarak hayat verenlerin aileleriyle organ bağışıyla hayata tutunanları bir araya getirdi.

İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, kurumun toplantı salonunda düzenlenen "Hayat Verenlerle Hayata Tutunanlar" buluşmasında yaptığı konuşmada, şehir olarak olağanüstü bir başarıya imza attıklarını söyledi.

Bursa'nın Avrupa ülkelerini geride bırakarak organ naklinde bir marka haline geldiğini vurgulayan Akan, "Şüphesiz ki bu sizlerin sayesinde oldu. Önemli olan organı bağışlayabilmektir. Bağıştan sonra arkası geliyor." diye konuştu.

Akan, İl Sağlık Müdürlüğünün 10 yıldır bu konuda mücadele verdiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bu çalışmanın neticesinde Bursa'mız Türkiye ortalamalarını neredeyse 3'e, 4'e katlayarak önemli bir başarıya imza atmıştır. Hastanın beyin ölümü gerçekleştiği andan itibaren her şeyden önce organları bağışlamayı kabul eden siz değerli hasta yakınlarına çok teşekkür ediyorum. Organ çıktıktan sonra da büyük bir özveriyle bu organı ilgili yerlere ulaştırmak için büyük bir özveriyle çalışan hemşiresinden nöroloğuna, yoğun bakım çalışanlarımızdan hemşirelerimize, bölge koordinatörlerimizden acilde çalışan arkadaşlarımıza kadar hepsine çok teşekkür ediyorum çünkü bu bir ekip çalışması. Ekip ruhuyla bu hizmeti ilgili yerlere ulaştırmaya çalışıyoruz."

"Organ bağışı büyük bir sevap, büyük bir iyiliktir"

İl Müftü Yardımcısı Durmuş Ayvaz da Kur'an-ı Kerim'deki bir ayette, "Bir insanın hayatını kurtaran veya kurtarmaya vesile olan, tüm insanlığı kurtarmış gibidir, tüm insanlığa hayat vermiş gibidir." ifadelerinin geçtiğini anımsattı.

Hazreti Muhammed'in de bir hadisinde "İnsanların en hayırlısı, insanlara faydası dokunandır." diye buyurduğunu anlatan Ayvaz, şunları söyledi:

"Bu vesileyle organ bağışının ne kadar ulvi ve büyük bir yeri olduğu dinimizde hem Kuran-ı Kerim'de hem de Peygamberimizin hadis-i şeriflerinde belirtilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığımız da organ nakli konusunda fetvasını vermiş, bu fetvada bunun sadece bir bağış olması gerektiği üzerinde durmuştur. Çünkü insan çok değerli bir varlık. Şayet insanın organları parçalanıp ticari amaçla satılsaydı, bunun değeri 65 milyon dolarmış. Yani insan bu kadar zengin bir varlık. Bunun için biz ancak organlarımızı bağışlayabiliriz. Bu yönüyle organ bağışı büyük bir sevap, büyük bir iyiliktir."

"Binlerce insan şu anda bir umut bekliyor"

Böbrek nakliyle hayata tutunan Kenan Erdem ise 32 gün önce böbrek nakli olduğunu anımsatarak şunları kaydetti:

"Organ nakli bekleyen binlerce insan şu anda yaşama dair bir umut bekliyor. 2,5 yıl diyalizden sonra hiç ummadığım anda hayata tekrar tutundum. Şimdi doya doya su içiyorum. İstediğim yiyecekleri yiyorum. Her diyaliz çıkışında kendi kendime 'Acaba ne kadar ömrüm kaldı?' diye düşünürdüm ta ki organ nakli olana kadar. Gelin siz de organlarınızı bekleyen bu hastalara bir umut olarak bağışlayın çünkü bağışlanan her organ, kurtarılmış bir hayattır."

Konuşmaların ardından organ bağışında bulunarak hayat verenlerin ailelerine teşekkür belgesi ve çiçek takdim edildi.