Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske talebinde bulunabileceksiniz
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Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske talebinde bulunabileceksiniz

Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske talebinde bulunabileceksiniz
03.05.2020 18:39 | Son Güncelleme: 03.05.2020 18:47

Sağlık Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde devreye soktuğu Hayat Eve Sığar uygulamasına yeni eklenen özellikle istihkakınız olan ücretsiz maske için talepte bulunma imkanı sağlandı.

Türkiye'deki koronavirüs salgınına karşı mücadelede en önemli ürün maske. Devlet, fırsatçıların önüne geçmek için maske satışını yasakladı ve PTT ile eczaneler üzerinden ücretsiz olarak dağıtmaya başladı. Bu dağıtım kanallarının yanına yeni bir seçenek daha eklendi.

UYGULAMA ÜZERİNDEN MASKE TALEBİ

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs vakalarını takip için kullanıma soktuğu Hayat Eve Sığar uygulamasında "Maske talep et" butonuna tıklayarak istihkakınız olan maskeyi talep edebiliyorsunuz.

Maske için kodunuz oluştuysa ezcaneden ücretsiz maskelerinizi alabiliyorsunuz. Aksi durumda ise "Şu anda adınıza tanımlı bir kod yada maske alma hakkınız bulunmamaktadır" uyarısı karşınıza çıkıyor.

APPLE TELEFONLARDA GÜNCELLEME SONRASI ÇIKIYOR

"Maske talep et" butonu iOS yüklü telefonlarda Hayat Eve Sığar uygulaması güncellendikten sonra çıkıyor. Uygulamanın güncellemesi Apple Store'da gözükmüyorsa markette uygulamanın sayfasına giderek güncelleme yapabilirsiniz.

Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske talebinde bulunabileceksiniz
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske talebinde bulunabileceksiniz
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske talebinde bulunabileceksiniz

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