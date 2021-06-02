Hayat boyu öğrenme haftası Sakarya'da renkli etkinliklerle kutlandı

Hayat boyu öğrenme haftası Sakarya'da renkli etkinliklerle kutlandı Sekiz il ile canlı bağlantı kurularak açılış gerçekleştirildi Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Adapazarı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle 1-7 Haziran "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" çeşitli etkinliklerle açıldı.

Hayat boyu öğrenme haftası Sakarya'da renkli etkinliklerle kutlandı

Sekiz il ile canlı bağlantı kurularak açılış gerçekleştirildi

SAKARYA - Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Adapazarı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle 1-7 Haziran "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" çeşitli etkinliklerle açıldı. Türkiye genelinde sekiz il ile canlı bağlantı kurularak gerçekleştirilen açılışta kursiyerler tarafından da bir sergi düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez kutlanan Hayat Boyu Öğrenme Haftasının açılış programı sebebiyle Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından Mersin'de Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran'ın da katıldığı açılış töreni düzenlendi. Programda Edirne, Antalya, Amasya, Tunceli, Ardahan, Sakarya ve Samsun illerinden canlı bağlantı yapıldı. Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'un da katıldığı canlı bağlantı ve açılış programı Adapazarı Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleşti.

Halk eğitim çalışmalarından oluşan serginin de yer aldığı açılış programına Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, ilçe yöneticileri, İşkur İl Müdürü Tekin Kaya, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, okul müdürleri, öğretmenler ve kursiyerlerin katıldı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran ile gerçekleştirdiği canlı bağlantıda Sakarya'yı "itimadın abideleştiği huzur coğrafyası" olarak nitelendiren Durmuş, artık halk eğitimi merkezlerinde bir yıl boyunca yapılan çalışmaların sergilerini her yıl 1-7 Haziran tarihlerindeki Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliklerinde hep birlikte yaşayacaklarını belirtti.

Adapazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdulvahit Uygar'ın kurumun çalışmalarıyla ilgili bilgi verdiği programda müzik kurslarına devam eden kursiyer ve öğretmenler, müzik dinletisi sunarken halk eğitim kurslarına devam eden küçük kursiyerlerden oluşan halk oyunları ekibinin gerçekleştirdiği halk oyunu gösterileri izleyenlerden büyük beğeni aldı.

Kursiyerlerin sevincine, ilk defa kutlanılan Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleriyle ortak olduklarını ifade eden Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, "Yunus Emre'nin dediği gibi 'ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir'. Eğer insanın yolculuğu kendini bilmekse kendisi zaten bir kitaptır. Ki kitaplar nice okumalar içindir. O yüzden insanın kendini okuması da kendini geliştirmeye, öğrenme ve üretme yolculuğuna devam etmesiyle mümkündür. O yüzden hep beraber, hayat boyu öğrenmeye devam edelim. Peygamber efendimizin de dediği gibi beşikten mezara kadar öğrenme yolculuğumuz devam etsin. Hayat boyu öğrenme yolculuğumuzun hiç bitmemesini diliyorum" şeklinde konuştu.

Çok amaçlı salondaki etkinliklerin ardından halk eğitim kursiyerlerinin ve öğretmenlerinin bir yıl boyunca emek verdiği birbirinden güzel çalışmaların yer aldığı serginin gezilmesiyle program son buldu.

(MÖ-BCT-NT-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Özdemir