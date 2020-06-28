Hayat ağacı uğuruna inanıyorum Türk pop-rock müziğinin kraliçesi Seyyal Taner, uzun bir aradan sonra plak formatında çıkan yeni albümü 'Aşıklar' ile müzikseverlerin karşısına çıktı.

Plak ve Ben etiketiyle müzik marketlerdeki yerini alan albümde Kurtalan Ekspres, müzikleriyle Seyyal Taner'e eşlik etti. Türk müzik tarihinin kilometre taşı sayılabilecek olan albüm yeni bir 'Dede Korkut Masalı' olarak kurgulandı. Kayıtları İngiltere'de Abbey Road stüdyolarında gerçekleşen albümün lansmanı Bodrum Türkbükü'nde Mavi Otel'de gerçekleşti.& ; Albümün ikonik figürlerin yer aldığı özel tasarım kapağında yer alan 'Hayat Ağacı' kolyesiyle de dikkat çeken Taner, "Hayat ağacının uğuruna inanıyorum… Hayat bir ağaçla başlıyor zaten. Bir topraktan küçücük bir tohum. Büyüyor büyüyor meyve veriyor ve büyük bir gölge oluyor, büyük bir hayat oluyor ve sen onun altında yaşayabiliyorsun. Su, Toprak, Ağaç, Hava ve Güneş olmadan hiçbir şey olmaz" diye konuştu. Albümün repertuarındaki eserler Türk kültüründe önemli bir yer tutan 'aşıklık geleneği' ile oluşturuldu.& ; Her çağın aşık'ları bir araya gelip terennüm ederken kendi aşk anlayışlarını anlatıyorlar. Mevlana'dan& ; Barış Manço'ya, Karacaoğlan'dan Fikret Kızılok'a kadar geçmişten günümüze geçen yolculukta Pir Sultan Abdal, Yunus Emre, Aşık Veysel,& ; Musa Eroğlu, Aşık Mahsuni Şerif eserleriyle bir arada yaşamanın güzelliğini dile getiriyor, bütün& ; insanlığa aşkı hatırlatıyor, çözümün aşkta olduğunu dile getiriyorlar. Yapımcılığını Nejat Pakyüz'ün üstlendiği albümün konsept ve tasarımını& ; Abdullah Ulunay Türkkan; müzikal yönetmenliğini& ; ise& ; Ahmet Güvenç& ; gerçekleştirdi.





Kaynak: Snob Magazin