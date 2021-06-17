Hayat Ağacı Derneği'nin genel kurulu gerçekleştirildi
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Hayat Ağacı Derneği'nin genel kurulu gerçekleştirildi

Hayat Ağacı Derneği'nin genel kurulu gerçekleştirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sivas Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Hayat Ağacı Derneği'nin 6. Olağan Genel Kurulu Sivas Belediye Meclis Salonunda yapıldı.

Sivas Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Hayat Ağacı Derneği'nin 6. Olağan Genel Kurulu Sivas Belediye Meclis Salonunda yapıldı.

Saygı duruşundan bulunulmasının ardından okunan İstiklal Marşı ile başlayan genel kurulda yönetim kurulu faaliyet raporu okundu. Yönetim kurulu adına faaliyet raporunu okuyan Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, Hayat Ağacı Derneği'nin, kurulduğu 2005 yılından bu yana veren el ile alan eli buluşturduğunu ifade etti. Hayır sahiplerinin ihtiyaç sahiplerine katkı sağlamak amacıyla makbuz karşılığında nakit yardım ve banka aracılığı ile havale yapılabildiğini kaydeden Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, büyük alışveriş merkezlerinde bulunan ayaklı bağış kumbaralarıyla Gıda Bankasına bağış toplandığını hatırlatarak yardım faaliyetlerinde emeği ve katkısı olan herkese teşekkür etti. Hayat Ağacı Derneği genel kurulu, yönetim kurulu ve denetim kurulu faaliyet raporlarının okunmasının ardından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesiyle devam etti. Yönetim kurulu ve denetim kurulu raporlarının ibra edilmesinden sonra yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri seçildi. Hayat Ağacı Derneği'nin olağan genel kurul toplantısının son bölümünde konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, önceki dönem yöneticileri ile dernekte emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ederek yeni dönemin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. - SİVAS

Hayat Ağacı Derneği'nin genel kurulu gerçekleştirildi
Hayat Ağacı Derneği'nin genel kurulu gerçekleştirildi
Hayat Ağacı Derneği'nin genel kurulu gerçekleştirildi
Hayat Ağacı Derneği'nin genel kurulu gerçekleştirildi
Hayat Ağacı Derneği'nin genel kurulu gerçekleştirildi
Hayat Ağacı Derneği'nin genel kurulu gerçekleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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