Hayallerindeki elektrikli aracı üretiyorlar

Hayallerindeki elektrikli aracı üretiyorlar BAÜN'lü öğrenciler kendi tasarladıkları elektrik aracını üretmeye başladı Balıkesir Üniversitesi'nde farklı mühendislik fakültelerindeki öğrencilerinden oluşan BALSEC takımı, TEKNOFEST 2021 Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç...

Hayallerindeki elektrikli aracı üretiyorlar

BAÜN'lü öğrenciler kendi tasarladıkları elektrik aracını üretmeye başladı

BALIKESİR - Balıkesir Üniversitesi'nde farklı mühendislik fakültelerindeki öğrencilerinden oluşan BALSEC takımı, TEKNOFEST 2021 Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışması raporlarından Elektromobil kategorisinde pek çok rakibini geride bırakarak 1065 puan ile ikinci sırada tamamlamasının ardından araç üretimine start verdi.

Balıkesir Üniversitesi Makine, Elektrik, Bilgisayar ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinde okuyan toplam 19 kişilik öğrenci ekibi elektrikli araç üretimine başladı. Bir grup öğrenci araç için Küçük Sanayi Sitesi'nde şasi üretimi için çalışırken, diğer grup öğrenciler ise Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ndeki atölyelerde elektrik sistemi üzerine çalışmalarına devam ediyor. KÜÇÜKSAN'daki bir dükkanda üretim aşaması devam eden şasi için kız öğrencilerde ellerine kaynak makinası alıp aracın tamamlanmasında aktif görev üstlendi.

BALSEC takımı Elektromobil Kategorisinde ikinci olduktan sonra 19 kişilik ekipte görev dağılımını yaparak üretim aşamasına geçti. BALSEC takım kaptanı Engin Demir elektrikli araç yapımında kendilerine destek veren başta Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarla sponsorlara teşekkür etti. Elektrikli aracın şasisini üretmek üzere Küçük Sanayi Sitesi'nde çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Takım Kaptanı Engin Demir aracı Temmuz ayı içerisinde test sürüşüne hazır hale getirmek üzere çalıştıklarını ifade etti.

Takım Kaptanı Engin Demir: "Elektrikli aracın uzunluğu 3 metre olacak"

Küçük Sanayi Sitesi'nde Elektrikçi İsmail olarak bilinen İsmail Karaca'nın dükkanında özel bir kaynakla şasi üretimine başladıklarını söyleyen Engin Demir araçla ilgili teknik bilgiler verdi. Demir, "Aracımız genel olarak alüminyum üzerinde kuruldu. Çünkü alüminyum kullanmamızın sebeplerinden birisi malzemenin hafif olmasıdır. Aracımızın uzunluğu yaklaşık 3 metre, yüksekliği 1,2 metre, genişliği de 1,3 metre civarında olacak. Aracımızın şasisinde uzay kafesi sistemini kullandık. Çünkü kabuk imalatının tasarımı çok zor. Bu sebeplerden dolayı kabuğa uygun bir şekilde ayarladık" diye konuştu.

Mustafa Dülger: "Üretim aşamasına geldik"

Elektrikli aracın tasarımı konusunda bilgiler veren Mekanik ve Tasarım Sorumlusu Mustafa Dülger, "Aracımızın tüm özelliklerini tasarlarken belli başlı bilgisayar programları kullanarak, interaktif ortamda tasarımını yaparak üretim kısmına geçerek yarışmaya hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cem Güdür: "Aracın tüm parçalarını yerli olarak üretiyoruz"

BALSEC Takımı Sponsorluk ve Mekanik Tasarım Sorumlusu Cem Güdür de projenin başlama aşaması hakkında bilgiler verdi. Güdür, "Aracımız uzun zamandır üzerinde düzenli ve azimli olarak çalıştığımız 19 kişilik bir ekimizden oluşuyor. Farklı mühendislik alanlarında; Bilgisayar Mühendisliğinden, Elektrik-Elektronik Mühendisliğinden, Makine Mühendisliğinden Yazılım Mühendisliğine kadar farklı arkadaşlarımız kendi alanları doğrultusunda çalışmalar gerçekleştiriyor. Bunun bir sonucu olarak da Gelişim Raporu'nda Türkiye genelinde 85 takım arasından 1065 puan alarak ikinci olmayı başardık. Şu anda aracımızın şasi üretimi ve aracımızın farklı alanlarında üretimlerini yapıyoruz. Bunun dışında 11 tane yerli parçanın 10 tanesini yerli olarak üretiyoruz. Kapı mekanizması hariç motor gibi, motor sürücüsü gibi, batarya yönetim sistemi gibi sistemleri yerli olarak üreterek çalışmalarımıza Küçük Sanayi Sitesi'nde devam ediyoruz" dedi.

Özkan Ak: "Elektrikli araçtaki tüm tasarım ve yazılım bize ait"

Projede Yazılım ve Elektronik Aksam Sorumlusu olarak görev alan Özkan Ak ise elektrikli aracın elektrik ve elektronik aksamıyla ilgili şunları söyledi:

"Biz burada elektrikli aracın elektrikli kısımlarıyla ilgileniyoruz. Elektrik ekibimiz temelde kart tasarımı ve yazılımı olarak ikiye ayrılıyor. Burada bir kısım arkadaşlarımız elektrikli parçalarının kartlarını üretirken diğer ekibimiz yazılımlarını yapıyor. Burada her iki ekibimiz de bir arada çalışarak daha verimli bir ortam oluşturduk. Bizim için elektrik ekibinde yerlilik en önemlisi. Burada elektrik diferansiyel ve elektrik motoru gibi tüm ürünleri kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımız burada kart yazılımları ve tasarımlarını beraber yapıyorlar. Kart tasarımı yapan arkadaşlar yazılımla ilgili arkadaşlarımıza, onlar da kart tasarımındaki arkadaşlarımıza danışıyorlar. Burada elektrik motorunu, batarya yönetim sistemini ve akıllara gelebilecek aracın bütün elektrik kısımlarını yerli olarak üretmeye çalışıyoruz. Elektrikli araçtaki bütün tasarım ve yazılım bizim kendimize ait. Olabildiğince yerlilik vurgusuyla bu yarışmaya hazırlanıyoruz. Bir arada çalışmamız bize çok şey katıyor."

İsmail Karaca: "Öğrencilere yardımcı olmaktan mutluyum"

Üniversite öğrencilerine araçlarının şasisini yapmak için dükkanının kapılarını açan Elektrik Ustası İsmail Karaca, "Sanayi sitesinde alüminyum kaynağı ve blok kapak işleriyle uğraşıyorum. Bu genç arkadaşlar bana müracaat ettiler. Bende onlara araçlarını yapmaları için alüminyum kaynağında onlara yardımcı oluyorum" dedi.

BALSEC Takım Kaptanı Engin Demir önderliğindeki ekipte şu isimler yer alıyor: "Cem Güdür, Fatih Aydoğan, Furkan Kara, Özkan Ak, Ömer Fazıl Albayrak, Ömer Furkan Ersöz, Mustafa Dülger, Hilal Beyza Çakır, Bilge Çil, Esma Karakaya, Merve Tur, Sezgin Sevinç, Ömer Aybars Sengir, Berkay Çelik, Furkan Öztürk, Zeynep Çakır, Melike Şişman ve Mustafa Can Hakarayan.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Küçükakman