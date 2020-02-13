Hayallerin Peşinde Filmi
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Modern bir Mark Twain macerasına benzeyen filmin ana kahramanı Zak, down sendromlu 22 yaşındaki bir gençtir. En büyük hayali büyük bir güreşçi olmaktır. Amacına ulaşabilmek adına en sonunda bakımevinden firar eder. Salt Water Redneck güreş okuluna girmeye kararlı olan genç adam yolculuğu sırasında haydut Tyler ile tanışır. Tyler Zak'in arkadaşı ve koçu olacaktır. İkili, iyi kalpli bakımevi hemşiresi Eleanor'un da yardımıyla Zak'in hayallerini gerçekleştirmeye çalışacaktır...
Oyunculuğuyla olduğu kadar deneysel sanat etkinlikleriyle de ön plana çıkan Shia LaBeouf'u ve Zachary Gottsagen'ı başrolüne yerleştiren filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Tyler Nilson ve Mike Schwartz ikilisi üstleniyor.
Yönetmen: Tyler Nilson, Michael Schwartz
Senaryo: Michael Schwartz, Tyler Nilson
Oyuncular: Zack Gottsagen, Ann Owens, Dakota Johnson, Bruce Dern, Shia LaBeouf, Thomas Haden Church, Rob Thomas , Jon Bernthal, Tim Zajaros, John Hawkes, Yelawolf, Jonathan D. Williams, Deja Dee, Lee Spencer, Mark Helms, Michael Berthold, Bruce Henderson, Wayne Dehart, Susan McPhail, Jake Roberts, Anthony Harvey, Christopher Higgins, Eric Dees, Mick Foley
Filmin Türü: Macera
Orijinal Adı: The Peanut Butter Falcon
Yapımcı Firma: Filmartı Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 97 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 27.03.2020
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