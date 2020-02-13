Hayallerin Peşinde Filmi

13.02.2020 12:58 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:58

Modern bir Mark Twain macerasına benzeyen filmin ana kahramanı Zak, down sendromlu 22 yaşındaki bir gençtir. En büyük hayali büyük bir güreşçi olmaktır. Amacına ulaşabilmek adına en sonunda bakımevinden firar eder. Salt Water Redneck güreş okuluna girmeye kararlı olan genç adam yolculuğu sırasında haydut Tyler ile tanışır. Tyler Zak'in arkadaşı ve koçu olacaktır. İkili, iyi kalpli bakımevi hemşiresi Eleanor'un da yardımıyla Zak'in hayallerini gerçekleştirmeye çalışacaktır...

Oyunculuğuyla olduğu kadar deneysel sanat etkinlikleriyle de ön plana çıkan Shia LaBeouf'u ve Zachary Gottsagen'ı başrolüne yerleştiren filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Tyler Nilson ve Mike Schwartz ikilisi üstleniyor.

Yönetmen: Tyler Nilson, Michael Schwartz

Senaryo: Michael Schwartz, Tyler Nilson

Oyuncular: Zack Gottsagen, Ann Owens, Dakota Johnson, Bruce Dern, Shia LaBeouf, Thomas Haden Church, Rob Thomas , Jon Bernthal, Tim Zajaros, John Hawkes, Yelawolf, Jonathan D. Williams, Deja Dee, Lee Spencer, Mark Helms, Michael Berthold, Bruce Henderson, Wayne Dehart, Susan McPhail, Jake Roberts, Anthony Harvey, Christopher Higgins, Eric Dees, Mick Foley

Filmin Türü: Macera

Orijinal Adı: The Peanut Butter Falcon

Yapımcı Firma: Filmartı Film

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 97 dk.

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 27.03.2020



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Kaynak: InterSinema.com