Hayalle başladı, butik pastacılığın okulunu açtı
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Hayalle başladı, butik pastacılığın okulunu açtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Hayalle başladı, butik pastacılığın okulunu açtı

Denizli'de iki çocuk annesi Nahide Erkan'ın hayatı 11 yıl önce aldığı girişimcilik eğitimiyle değişti.

Denizli'de iki çocuk annesi Nahide Erkan'ın hayatı 11 yıl önce aldığı girişimcilik eğitimiyle değişti. Eğitimi başarıyla tamamlayıp aldığı 30 bin TL hibe kredi ile önce kendi hayalini gerçekleştiren Erkan, açtığı butik pastacılık okuluyla 50 hemcinsine umut oldu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Irlıganlı Mahallesinde yaşayan 42 yaşındaki Nahide Erkan, 11 yıl önce Denizli Ticaret Borsası'nda KOSGEB tarafından açılan girişimcilik eğitimini başarıyla tamamladı. Nahide Erkan, KOSGEB'ten aldığı 30 bin TL'lik hibe destekle butik kahvaltı ve öğle yemeği salonu açtı. Denizli Butik Pastacı ve Girişimci Kadınlar Derneği'ni de kuran Erkan, beş yıl sonra butik pasta üretimine de girerek hayallini gerçeğe dönüştürdü. Aynı zamanda ev ekonomisine destek olmak isteyen kadınlara yönelik butik pasta eğitimi vermeye başlayan Erkan, 50 kadını meslek sahibi yaptı.

Kadınların üretime katılıp kendi paralarını kazanabilecekleri fırsat sundu. Ünlü şeflerle kadınlara yönelik atölye çalışmaları da yaptıklarını anlatan Erkan, "2010 da girişimcilik eğitimimi aldım. 2013 yılında da kendi işyerimi açtım. Öncelikle butik öğle yemeği, butik kahvaltı ve butik pasta olarak işime başladım. Beş yılın sonunda sektör değiştirerek butik pastacılık üzerine kişiye özel tasarım ketrink hizmetleri vererek devam ettim. Bir müddet sonra gerekli deneyim ve donamımlar, belgelere ulaştıktan sonra bu işin okulunu da yapmaya başladım. Eğitimler vermeye başladım. Aynı zamanda bir dernek kurarak kurucu başkanım. Denizli Butik Pastacı ve Girişimci Kadınlar Derneği, kurucu başkanıyım. Burada hem hanımların evden eşlerine destek olması, nitelik kazanması. Gıda ve gastronomi üzerine bilgili olması için hem okul üzerine hem dernek üzerine devam etmekteyiz. Bu güne kadar 50 ye yakın kursiyerim olmuştur. Eğitimler iki gün sürer. Kişiye özel gurup eğitimleri, hem verme hem alma şeklinde başka şehirlerden arkadaşlarımızın ulaşamadığı şef arkadaşlara ulaşıp onlarla da birlikte atölye çalışmaları yapmışlığımız vardır. Gastronomi anlamında iyi olan illerimize geziler planlanıp burada nitelik kazanmaya çalıştık" dedi.

Dernek aracılığıyla gezilerde düzenledi

Kurucu başkanı olduğu Denizli Butik Pastacı ve Girişimci Kadınlar Derneği, aracılığıyla gastronomi de ünlü Gaziantep ve Bursa gibi illere de kadınları götürerek eğitim almalarını sağladığını anlatan Erkan, "2010 yılında ilk girişimcilik eğitiminin duyurusu yapıldı. Bende hobi olsun diye eğitime katıldım. 15 gün süren eğitime kayıt oldum. KOSGEB'in desteklediği kadın girişimci programıydı" diye konuştu. - DENİZLİ

Hayalle başladı, butik pastacılığın okulunu açtı
Hayalle başladı, butik pastacılığın okulunu açtı
Hayalle başladı, butik pastacılığın okulunu açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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