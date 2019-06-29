'Hayalimdeki Tatil' resim yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu

39 Burda AVM ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen yarışmalarda ödüller sahiplerini buldu

39 Burda AVM ve Lüleburgaz Milli Eğitim Müdürlüğü'nün işbirliği ile başlatılan ilkokullarda 'Hayalimdeki Tatil' konulu resim yarışmasının, ortaokullarda 'Hayalimdeki Gelecek' konulu kompozisyon yarışmasının ve liselerde '39 Burda AVM'de Çekilmiş En Güzel Fotoğraf' yarışmasının kazananları düzenlenen etkinlikle ödüllerini teslim aldı. 39 Burda AVM ve Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün işbirliği ile düzenlenen ve Lüleburgaz'daki tüm ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılım sağladığı yarışmalarda hazırlanan çalışmalar, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmenlerinden kurulan komisyonlar tarafından incelenerek, dereceye giren öğrenciler belirlendi.

İlkokullar arasında düzenlenen 'Hayalimdeki Tatil' konulu resim yarışması ile ödül kazanan öğrencilerden 1.'ye Toys Shop'dan 400 TL, 2.'ye 300 TL ve 3.'ye 250 TL'lik hediye çeki verilirken, mansiyon ödülleri almaya hak kazanan 1., 2. ve 3. öğrencilere ise 100 TL'lik hediye çeki verildi. Ortaokullar arasında düzenlenen 'Hayalimdeki Gelecek' konulu kompozisyon yarışmasında 1., 2. ve 3.'ye bisiklet hediye edildi. Liseler arasında düzenlenen '39 Burda'da Çekilmiş En Güzel Fotoğraf' yarışmasında ise 1.'ye İnstax fotoğraf makinesi, 2. ve 3.'ye Teknosa'dan kameralı drone hediye edilirken, mansiyon ödülleri almaya hak kazanan öğrencilere Mavi'den 100 TL'lik hediye çeki verildi. Fotoğrafları sergiye seçilen lise öğrencilerine de Yapada'dan kalem seti hediye edildi.

Düzenlenen ödül töreni ile her biri kendi kategorisinde dereceye giren öğrenciler, ödüllerini İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin, 39 Burda AVM Müdürü Kubilay Cem Kabacan ve şube müdürlerinin elinden aldı. Ödül töreni sonrasında düzenlenen Trio müzik dinletisi ile eğlenceli anlar yaşayan katılımcılar, sonrasında da lise öğrencilerinin '39 Burda AVM'de Çekilmiş En Güzel Fotoğraf' sergisini gezdi.

Etkinlik boyunca öğrenci ve velilerin heyecanına ortak olan tüm katılımcılar, keyifli anlar yaşadı.

Dereceye giren öğrenciler şunlar:

"İlkokul Hayalimdeki Tatil Konulu Resim Yarışması: 1. Duru Toprak/ Ramazan Yaman İlkokulu, 2.İlkim Özmen/ Bahçelievler İlkokulu, 3. Kaan Güven/ Evrensekiz İlkokulu. İlkokul Hayalimdeki Tatil Konulu Resim Yarışması Mansiyon Ödülleri: 1. Eda Üstün Kaya/ Ramazan Yaman İlkokulu, 2. Eda İzci/ İstiklal İlkokulu, 3. Bade Öykü Kıyga/ Kocasinan İlkokulu.Ortaokul Hayalimdeki Gelecek Konulu Kompozisyon Yarışması: 1. Melike Bayri/ Fehmi Mutlu Ortaokulu, 2. Elif Esgar/ Hürriyet Ortaokulu, 3. Ferhan Sena Akar/ 8 Kasım Ortaokulu. Lise 39 Burda'da Çekilmiş En Güzel Fotoğraf Yarışması: 1. Cansu Yıldırım/ Lüleburgaz Anadolu Lisesi, 2. Burak Baytar/ Lüleburgaz Anadolu Lisesi, 3. Suzan Nisan Çevil/ Lüleburgaz Anadolu Lisesi. Lise 39 Burda'da Çekilmiş En Güzel Fotoğraf Yarışması Mansiyon Ödülleri: Bayram Tuna Özay/ Özel Ramazan Yaman Fen Lisesi, Ali Anıl Yürük/ Lüleburgaz Anadolu Lisesi, Fatma Nur Aydın/ Türkiye Petrolleri Lisesi." - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA