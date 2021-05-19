'Hayali olarak gördüğüm kişiler yakmamı söyledi' diyen kundaklama şüphelisi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'Hayali olarak gördüğüm kişiler yakmamı söyledi' diyen kundaklama şüphelisi tutuklandı

'Hayali olarak gördüğüm kişiler yakmamı söyledi' diyen kundaklama şüphelisi tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel

BURSA'da, İnegöl Mobilya Sanayi Sitesi'nde 10 dakika içerisinde 5 farklı noktada, fabrikaların önündeki keresteleri ateşe veren Onur Algınhan (24) tutuklandı.

BURSA'da, İnegöl Mobilya Sanayi Sitesi'nde 10 dakika içerisinde 5 farklı noktada, fabrikaların önündeki keresteleri ateşe veren Onur Algınhan (24) tutuklandı. Onur Algınhan'ın ifadesinde "Halüsinasyonlar görüyorum, hayali olarak gördüğüm kişiler bana yak dediler, yaktım. Olay anını hatırlamıyorum" dediği belirtildi.

İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'ndeki mobilya sanayi sitesinde gece saatlerinde Avarlar Sokak'taki bir mobilya fabrikasının önünde bulunan keresteler yanmaya başladı. Yaklaşık 10 dakika içerisinde 4 farklı noktada daha kereste yangını çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, yoğun çaba harcadı. Yangınlar, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Yangınlarda maddi zarar meydana geldi.

KAMERADAN TESPİT EDİLDİ, KOVALAMACAYLA YAKALANDISoruşturma başlatan polis ekipleri, kundaklama ihtimaline karşın bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. 23 farklı güvenlik kamerası görüntüsünden, bir kişinin, fabrikaların önünde bulunan keresteleri ateşe verdiği tespit etti. Yapılan araştırmayla şüphelinin Onur Algınhan olduğu saptandı.Polis ekipleri Onur Algınhan'ın yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalarını şüphelinin kaçış güzergahı üzerinde yoğunlaştıran polis ekipleri, yolda yürüyen kişinin kimliğini kontrol etmek istedi. Ancak şüpheli kaçtı, polisler de peşine düştü. Bölgeyi ablukaya alan polis ekipleri, yaklaşık yarım saat sonra Onur Algınhan'ı kereste yığınlarının arasında saklanırken yakaladı. KUNDAKLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDABu arada Onur Algınhan'ın bir fabrikanın önündeki keresteleri topladığı kağıt ve lastiklerle ateşe verdiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.Bu arada şüphelinin 7 Mayıs'ta da kapalı semt pazarının camlarını kırdığı ortaya çıktı."BANA YAK DEDİLER, YAKTIM"Onur Algınhan, emniyetteki ifadesinde, psikolojik rahatsızlıkları bulunduğunu öne sürerek, "Halüsinasyonlar görüyorum, hayali olarak gördüğüm kişiler bana yak dediler, yaktım. Olay anını hatırlamıyorum" dediği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Onur Algınhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


'Hayali olarak gördüğüm kişiler yakmamı söyledi' diyen kundaklama şüphelisi tutuklandı
'Hayali olarak gördüğüm kişiler yakmamı söyledi' diyen kundaklama şüphelisi tutuklandı
'Hayali olarak gördüğüm kişiler yakmamı söyledi' diyen kundaklama şüphelisi tutuklandı
'Hayali olarak gördüğüm kişiler yakmamı söyledi' diyen kundaklama şüphelisi tutuklandı
'Hayali olarak gördüğüm kişiler yakmamı söyledi' diyen kundaklama şüphelisi tutuklandı
'Hayali olarak gördüğüm kişiler yakmamı söyledi' diyen kundaklama şüphelisi tutuklandı
'Hayali olarak gördüğüm kişiler yakmamı söyledi' diyen kundaklama şüphelisi tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz

Gaziantep'te, törende bayılan zabıtayı polis kucağında taşıdı
Gaziantep'te, törende bayılan zabıtayı polis kucağında taşıdı
Son dakika haberleri | 4 ÇOCUK ANNESİ KADINI ÖLDÜRÜP ÇUKURA GÖMMÜŞTÜ:  AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ
Son dakika haberleri | 4 ÇOCUK ANNESİ KADINI ÖLDÜRÜP ÇUKURA GÖMMÜŞTÜ:  AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ
Kardeşlerin oda kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı
Kardeşlerin oda kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Memduh Büyükkılıç
Magazin Cansu Dere Burak Sergen Necati Şaşmaz Tuba Büyüküstün
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Adem Büyük Ozan Tufan Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
'Hayali olarak gördüğüm kişiler yakmamı söyledi' diyen kundaklama şüphelisi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 15:59:47. #1.15#

title