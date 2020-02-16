Havzalılar tirit gecesinde buluştu

16.02.2020 11:54 | Son Güncelleme: 16.02.2020 12:10

Samsun'da, Havzalılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından 16. Geleneksel Tirit Gecesi düzenlendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Havza Belediyesi ve sponsorların katkıları ile Samsun Büyükşehir Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Dernek Başkanı Yahya Bozkurt, Tirit'in sadece bir yemek değil kültür olduğunu belirterek, "Seneler önce kış mevsimlerinde gerçekleştirilen tirit yemeğini, dünden bugüne yaşatan yapılışı değil dostlarla birlikte yenilişidir diyerek başlamıştık. O günden bugüne 16 yıl geçti. Bugün 16. Geleneksel Tirit Gecesi'nde beraber olmaktan çok mutlu ve gururluyuz." dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş bu tür toplantılara önem verdiklerini vurguladı.

"Havzamız bizim için çok önemli olan Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcını yapmış Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ev sahipliği yapmış, kaplıcaları ile insanlara şifa dağıtan bir ilçemiz." diyen Köktaş, şöyle devam etti:

"Havza yeni kurulan sanayisi ile de hem iş ve istihdam alanlarının başladığı bir ilçemiz. Bundan sonra da Havzalı'mızı Havza'da tutmak ve Havza'da yaşatmak gayretlerimiz devam edecek. Geceye emeği geçenlere teşekkür ederim. Ayrılıkta azap, birlikte bereket, bolluk bereket vardır. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Allah kimseyi vatansız bırakmasının. Bunun örneğini güneyimizde görüyoruz. Allah vatansız, bayraksız, ezansız bırakmasın."

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar da Samsun için her zaman birlikte hareket etmeye hazır olduklarını belirtti.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza'nın sadece tiridiyle değil aynı zamanda şifalı kaplıcalarıyla da ünlü olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"İnşallah bu yaz yeni bir sondaj çalışması ile havzamızda kaplıca konusunda yeni bir ivme yakalayacağız. Buradan hem yatırım düşünen iş adamlarına hem de bu konuda bizlerle çalışmak isteyen tüm dostlarımıza seslenmek istiyorum. Kaplıcalar bölgemizde otel yapılabilecek şu anda yeni bir revizyon imar planı hazırlıyoruz. Otel yapılabilecek alanlar belirliyoruz. Yatırımcılarımız kaplıca yatırımı için Havza'ya davet ediyoruz. Organize sanayi bölgemizde devam eden fabrika yatırımlarımız var. Şu ana kadar 9 tane fabrikaya yer tahsisi yaptık. İnşallah sadece Havza'nın Samsun'un değil Kuzey Karadeniz Bölgesi'nin en büyük organize sanayi bölgesini hep birlikte Havza'da inşa edeceğiz."

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu ise Tirit'in bölgenin ortak bir kültürel değeri olduğuna değindi.

Konuşmaların ardından Dernek Başkanı Yahya Bozkurt tarafından geceye destek olanlara plaketleri takdim edildi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir adına plaketi alan Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Nihat Soğuk da konuşmasında birlik mesajı vererek, "Samsunspor emin adımlarla yoluna devam ediyor. Bu gecede kazandık. İnşallah bu birlik ve beraberlik ile Samsunspor'umuz şampiyon olacak." dedi.

Geceye, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA