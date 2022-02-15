Havza'da üreticilere TARSİM tanıtıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Havza ilçesinde Tarım Sigortası Havuzu (TARSİM) Bölge Müdürlüğü tarafından üreticilere bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Havza Belediyesi Kültür Merkezinde TARSİM Samsun Bölge Müdürü Mehmet Halis Yamak tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında katılımcılara, devlet destekli tarım sigortaları sisteminin işleyişi, genel şartlar, teknik tarife ve talimatlar, poliçe son kabul tarihleri hakkında bilgi verildi.

Yamak, Türkiye'de son yıllarda iklimsel değişikliğin etkisiyle birçok ürünün olumsuz etkilendiğini vurgulayarak, "Yaşanan olumsuzluklar çiftçilerimize de yansımaktadır. Çiftçilerimizin tarım sigortası yaptırmaları halinde iklimsel değişiklikler ve doğal afetlerden kaynaklanan zararlarını en aza indirebilmeleri mümkündür." dedi.

Devlet destekli tarım sigortasında poliçenin yüzde 50'sinin devlet tarafından karşılandığı belirten Yamak, "Bitkisel ürünler için dolu riski ile fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ek riskleri dolu paketi halinde verilirken bu sayılan risklere ilave olarak isteğe bağlı olmak üzere açık alanda yetiştirilen meyveler için de don riski verilmekte." diye konuştu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam da tarım sigortasının önemine değinerek, "Sigorta masrafına boşa giden bir para olarak düşünmeyin. Yatırdığınız o paralar yaşanan bir afette sonrası sizlerin garantisi oluyor." ifadesini kullandı.

Toplantıya Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Çavdar ile çiftçiler katıldı.