Havza'da kan bağışı kampanyası başladı
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Havza'da kan bağışı kampanyası başladı

Havza'da kan bağışı kampanyası başladı
Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel

Samsun Valiliği himayesinde, kaymakamlıklarla iş birliğiyle düzenlenen "Samsun Kan Bağışlıyor, Hedef 5555 Kan Bağışı" kampanyasının Havza ayağı başladı.

Samsun Valiliği himayesinde, kaymakamlıklarla iş birliğiyle düzenlenen "Samsun Kan Bağışlıyor, Hedef 5555 Kan Bağışı" kampanyasının Havza ayağı başladı.

Vatandaşlarda gönüllü ve düzenli kan bağışı bilinci oluşturmak amacıyla başlatılan kampanya ile 23 Ağustos-15 Ekim tarihlerinde arasında 5 bin 555 ünite kan bağışı toplanması hedefleniyor.

Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Türk Kızılay Havza Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu ve protokol üyelerinin katılımıyla, Mehmetçik Meydanı'na konuşlandırılan Türk Kızılay'ın kan bağış otobüsünde kan bağışı kabulleri alınmaya başlandı.

Kaymakam Metin Yılmaz kan bağışının bir insanlık görev olduğunu belirterek, "Kana kimin ne zaman ihtiyacı olacağının bilmiyoruz. O yüzden kan verebilecek durumda olanların kan bağışında bulunması insanlık görevidir. Fırsat buldukça kan bağışında bulunuyorum. Kan bağışı kampanyasına katkı sağlayan vatandaşlarımıza kampanyanın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise tüm vatandaşları kan bağışına davet ederek, "Kanın tek kaynağı insan. İhtiyaç sahibi insanlara yardımcı olmak adına tüm halkımızı kampanyaya destek vermeye davet ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kaymakam Yılmaz, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek ve katılımcılar kan bağışında bulundular.

Milletvekili Kemal Zeybek sağlıklı her insanın kan bağışında bulunması gerektiğini belirterek, "Hem kendi sağlığımızı korumak hem de hastalarımızın kan ihtiyaçlarını karşılayarak onlara yaşam şansı tanımak için kan bağışında bulunmamız gerekli. Kampanyanın hazırlanmasında ve yürütülmesinde emeği geçen, ayrıca kan bağışında bulunarak kampanyaya destek olan herkese teşekkür ediyorum." ifadesinde bulundu.

Türk Kızılay Havza Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu, kan bağışında bulunanlara teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Havza'da kampanya kapsamında 30-31 Ağustos ve 1 Eylül tarihlerinde 3 gün boyunca kan bağışı kabul edeceğiz. Havza'da hedefimiz en az 155 ünite kan bağışı kabul etmek. Bağışçılarımıza kurtardıkları her bir can için ayrı ayrı teşekkür ederim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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