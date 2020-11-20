Havza Belediyesi'nden KPSS tedbirleri
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Havza Belediyesi'nden KPSS tedbirleri

20.11.2020 14:52 | Son Güncelleme: 20.11.2020 15:22
Havza Belediyesi'nden KPSS tedbirleri

Havza Belediyesi tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Havza Sınav Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklama ile hafta sonu düzenlenecek KPSS Ortaöğretim Sınavı için bir dizi tedbir alındı.

Havza Belediyesi tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Havza Sınav Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklama ile hafta sonu düzenlenecek KPSS Ortaöğretim Sınavı için bir dizi tedbir alındı.

Havza Belediyesi tarafından Pazar günü yapılacak olan KPSS Ortaöğretim Sınavı öncesi 9 okul binası ve 151 salonda dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt koordinesinde gerçekleştirilen dezenfeksiyon çalışmalarında lavabolar, kapı kolları, okul girişleri, merdivenler okulun tüm detaylarını dezenfekte edildi ve okul bahçelerinde atık eldiven ve maske kutuları yerleştirildi.

Havza Belediyesi tarafından Pazar günü yapılacak olan KPSS Sınavı tedbirleri kapsamında Zabıta Müdürlüğü ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından araç ve personel görevlendirmesi yapıldı. Ayrıca tedbirler kapsamında ilçe merkezinde Öğrenci Danışma Merkezi açılacak. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise ilçede 1074 adayın sınava gireceğini belirterek, "Adaylarımızın sağlığını korumak için yapılması gereken ne var ise üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaktayız. Havza Belediyesi olarak sınav öncesi ve sırasında adaylara yardımcı olmak adına çeşitli tedbirler alındı. Sınav günü ilçe merkezinde adayların sınava geç kalma durumlarının önüne geçmek adına araçlarımız hazır bekletilecek. Ayrıca zabıta memurlarımız dışarıdan sınav için gelecek adaylarımıza yardımcı olacak. Yine ilçe merkezimizde Öğrenci Danışma Merkezimiz hizmette olacak. Tüm adaylarımıza başarılar dilerim" dedi. - SAMSUN

Havza Belediyesi'nden KPSS tedbirleri
Havza Belediyesi'nden KPSS tedbirleri
Havza Belediyesi'nden KPSS tedbirleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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