Havza Belediye Başkanı Özdemir, İmircik Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, yol yapım çalışmalarının devam ettiği İmircik Mahallesi'ni ziyaret etti.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, yol yapım çalışmalarının devam ettiği İmircik Mahallesi'ni ziyaret etti.

Özdemir, ziyarette çalışmaları inceleyerek, Havza Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Arif Şahin'den bilgi aldı.

Özdemir, incelemelerin ardından muhtar Mustafa Korkmaz ve mahalle sakinleriyle sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi.

Özdemir, "Tüm mahallelerimize eşit hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz. Büyükşehir Belediyemiz ile koordineli şekilde çalışmaktayız. Halkımızın rahatı, bizim rahatımız." dedi.

Sırası gelen vatandaşlardan da Kovid-19 aşısını olmalarını isteyen Özdemir, "Halkımızın bir an evvel aşı olmaları, salgından kurtulmak için önemli. Yine maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmenizi sizlerden rica ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu