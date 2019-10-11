Havza Belediye Başkanı Özdemir'e ziyaret

11.10.2019 18:00

Canik Kaymakamı Mahmut Halal, İlkadım Kaymakamı İbrahim Keklik ve Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i makamında ziyaret etti.

Özdemir, ziyarette ilçenin genel durumu ve belediyesinin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

İlçenin Karadeniz'in giriş kapısı olduğunu vurgulayan Özdemir, "Turizm açısından önemli bir yerleşim. Bunun bilinci ile halkımıza ve buraya misafir olarak gelenlere hizmet etmek için çalışıyoruz." dedi.

Canik Kaymakamı Halal ve İlkadım Kaymakamı Keklik de Havza'nın tarihi, termali ve konumu itibarıyla önemli bir ilçe olduğunu belirtti.

Havza Kaymakamı Yılmaz ise Halal ve Keklik'e ilçeye ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.

Kaynak: AA