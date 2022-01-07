Havyar hangi yemeklerde kullanılır, nasıl yenir? Havyar faydaları... Siyah havyar hangi balıktan çıkar?

Havyar hangi yemeklerde kullanılır, nasıl yenir? soruları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Balık yumurtasına verilen isimle tanınan dünyanın en kaliteli havyarları Azerbaycan, İran ve Rusya'da kıyısı bulunan Hazar Denizi'nden elde edilir. Azerbaycan %80'lik bir üretim oranıyla dünyada havyar üretiminin merkezi olarak bilinir.

HAVYAR HANGİ YEMEKLERDE KULLANILIR?

Havyar genelde ordövr tabaklarında kanapelere sürülerek sunulur. Sunumda küçük bir kase içinde kendi kaşığı ile servis edilirse, kendi tabağınıza kaseden kaşıkla alabilirsiniz. Yanında soğan, yumurta, limon ve tost ekmeği ile servis edilebilir.

HAVYAR HANGİ BALIKTAN ÇIKAR?

Havyar veya kürü, gastronomide her çeşit balık yumurtasına verilen addır. Bazı balıkların yumurtaları özel bir yiyecek olarak ayrıca değerlidir. Bunlar özellikle Hazar Denizi'nde yaşayan mersin balığından ve bir mersin balığı türü olan çirozdan elde edilen yumurtalardır.

HAVYAR FAYDALARI

100 gramında 264 kalori bulunan havyar protein açısından oldukça zengindir.

Yüksek besin değeri sayesinde enerji vererek kronik yorgunluk gibi rahatsızlıklara iyi gelir. Hatta bazıları çağımızın meşhur hastalığı tükenmişlik sendromunu da geçirdiğini iddia ediyor.

İçerdiği B12 vitamini sayesinde sadece küçük bir kaşık havyar yetişkin bir insanın günlük ihtiyacının tamamını karşılar. Bu da beyni ve zihni geliştirerek Alzheimer gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltır.

Balık yumurtasının yaşlanma karşıtı ve nemlendirme etkileri cildi besler. Kozmetik sektöründe üretimi yaygınlaşan havyar kremi ve havyar özlü şampuan gibi ürünlerle cildin ve saçların onarılmasına yardımcı olur. Ayrıca siyah havyar maskesi inatçı kırışıklıklar üzerinde olumlu etki yaratır.

İçeriğinde antioksidanlar yönünden zengin A vitamini bulunur. Bu sayede hücre yenilenmesini hızlandırır. Açık yaraların daha çabuk iyileşmesinde önemli bir rol oynar.

Yüksek miktarda kalsiyum ile kemikleri güçlendirir.

Havyarın yarattığı afrodizyak etki de göz ardı edilmemesi gereken sonuçlar arasında yer alır. Bu etki ölçülebilir olsaydı eğer bankaların havyar kredisi vermesi kaçınılmaz bir son olabilirdi :)

Havyar tüketiminin vücudunuza olan etkilerini özetlemek gerekirse;

Protein ihtiyacınızı mükemmel derecede karşılar.

Üreme hormonlarının üzerinde oldukça etkilidir. Hormonal dengeyi sağlar ve üreme hormonlarını uyararak bedeninizi doğurganlığa hazırlar.

Yaşlanmaya düşman olan havyar, cildinizi her zaman daha genç göstermek için çabalar. Cilt sağlığınızı korumak ve kendinizi daha iyi hissetmek için havyar tüketmeye başlayabilirsiniz.

Çok lüks cilt maskelerinin içinde yer alan havyar, akne ve siyah nokta gibi istenmeyen durumları en iyi şekilde çözer.

Özellikle göz kenarları çevresinde oluşan kırışıklık gibi yaşlılık belirtilerini önler.

Psikolojik sorunların da önlenmesi için vücudu uyaran havyar, sinir hücrelerinin sağlığını koruyan en etkili besinlerden biridir.

Kendinizi daha iyi hissetmek, olduğunuz yaştan daha genç görünmek, hastalıklardan uzak bir yaşam sürmek için havyar tüketebilirsiniz.

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