"Havuzumuz yok ama Marinamız var"

26.08.2019 11:04

Çeşme Marina'da düzenlenen ve Türkiye'de ilk kez denizde kurulan sahada yapılan maçlar, Çeşme Marina'ya gelen misafirler tarafından ilgi ile izlendi. Festivale katılan sporcuların centilmenliği, izleyiciler tarafından alkışlandı.

Sutopu Festivali'nin ilk gününde 6 maç oynandı. İstanbul-Bursa maçı ile başlayan festival Bursa-Ankara maçı ile devam etti. Master takımlarının yanı sıra festivalde U13 takımları da maç yaptı. Festivalin son gününde oynanan 2 maç sonunda kupa töreni gerçekleştirildi. Kupa töreninde turnuvaya giren her takıma bir hatıra kupası verildi. 2 gün boyunca Çeşme Marina'da kulaç atan sporcular, festivalden çok memnun kaldıklarını, her sene Çeşme Marina'da yapılması için başvuru yapacaklarını bildirdiler.

Festivali gerçekleştiren ESTİ Sutopu Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve sporcu Boğaç Alpuğan; "Bu sene İzmir'in öncülük yaptığı master festivalinin ilk ayağını Çeşme Marina'da düzenliyoruz. "Havuzunuz yoksa marinanız var" diyerek Çeşme Marina'nın bize destek vermesi ile festivali gerçekleştirdik. Gelecek sene uluslararası düzeye taşımayı amaçlıyoruz" dedi.

"Çeşme Marina'da Türkiye'de bir ilke ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz" diyen Ankara takımı oyuncusu Murat Soğancıoğlu, "Sağ olsun İzmirli ESTİ takımının organizasyonunda hem gençler hem de masterlar bir araya gelerek çok güzel bir iki gün geçirdiler. Marinalarımız, denizlerimiz sadece tekne ve yüzme için değil ayrıca sutopu için de 3 tarafı denizlerle çevrili ülkemizde fırsat oluşturuyor. Bu sporun herkes tarafından tanınmasını ve bilinmesini istiyoruz. Umarım bu da güzel bir sebep güzel bir başlangıç olur. Önümüzdeki yıllar uluslararası seviyede devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Sutopu sporuna destek olmaktan mutlu olduklarını belirten Çeşme Marina Genel Müdürü Can Akaltan ise, "Çeşme Marina ailesi olarak ülkemizde az tanınan sutopu sporuna destek olmaktan büyük bir kıvanç duyuyoruz. Bu sene ilkini düzenlediğimiz festival ile Türkiye de bir ilk olduk. Bundan sonraki senelerde umarım sutopunu daha da iyi tanıtırız ve uluslararası platformlara çıkarırız" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler