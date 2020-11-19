Havuzu düşen kardeşini kurtardı, kendisi ve arkadaşı boğuldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Havuzu düşen kardeşini kurtardı, kendisi ve arkadaşı boğuldu

19.11.2020 20:20 | Son Güncelleme: 19.11.2020 20:24
Havuzu düşen kardeşini kurtardı, kendisi ve arkadaşı boğuldu

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, elma bahçesinde bulunan 5 metre derinliğindeki havuza düşen işçilerden Suriye uyruklu Muhammed İsyhayman'ı (17) kurtaran ağabeyi Ali İshayman (20) ve Osman Kardaş (30) boğuldu.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, elma bahçesinde bulunan 5 metre derinliğindeki havuza düşen işçilerden Suriye uyruklu Muhammed İsyhayman'ı (17) kurtaran ağabeyi Ali İshayman (20) ve Osman Kardaş (30) boğuldu. 

Olay, saat 15.00 sıralarında Yeniköy Mahallesi'nde bir elma bahçesinde meydana geldi. Elma bahçesinde çalışan işçilerden Ali İshayman, dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre derinliğindeki sulamada kullanılan havuza düştü. Durumu fark eden ağabeyi Muhammed İshayman ve mesai arkadaşı Osman Kardaş, havuza girip Ali İshayman'ı kurtardı. Ancak havuzdan çıkamayan 2 kişi, suyun dibine batıp gözden kayboldu. Bunun üzerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verildi. Havuzun suyu boşaltıldıktan sonra İshayman'ı kurtaran ağabeyi Muhammed İshayman ve Osman Kardaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. İki kişinin cesedi otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.  

 


Havuzu düşen kardeşini kurtardı, kendisi ve arkadaşı boğuldu
Havuzu düşen kardeşini kurtardı, kendisi ve arkadaşı boğuldu
Havuzu düşen kardeşini kurtardı, kendisi ve arkadaşı boğuldu
Havuzu düşen kardeşini kurtardı, kendisi ve arkadaşı boğuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atilla ATMACA

İlgili Haberler

Son dakika gündem: Havuzda boğulma tehlikesi yaşayan genç, hastaneye kaldırıldı
Son dakika gündem: Havuzda boğulma tehlikesi yaşayan genç, hastaneye kaldırıldı
Kuyuya düşen köpeği AFAD ekipleri kurtardı
Kuyuya düşen köpeği AFAD ekipleri kurtardı
Son Dakika | Kuyuya düşen 2 köpek yavrusunu itfaiye kurtardı
Son Dakika | Kuyuya düşen 2 köpek yavrusunu itfaiye kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Lütfi Elvan Cevdet Yılmaz Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Berk Oktay Özcan Deniz İbrahim Tatlıses
Spor Şenol Güneş Deniz Türüç Caner Erkin Abdullah Avcı Sebastian Vettel
Tüm Haberler Faiz Kasım Milli Merkez Bankası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Havuzu düşen kardeşini kurtardı, kendisi ve arkadaşı boğuldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.11.2020 20:24:20. #1.15#
title