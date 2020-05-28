Havuç diyeti nasıl yapılır? Havuç diyeti nedir? Vitamin deposu havuçla vücudunuzu toksinlerden arındırırken aynı zamanda zayıflayacaksınız. Üstelik bunun için sadece 7 gün yeterli. Peki, havuç diyeti nasıl yapılır?

Kalp damar hastalıkları, kanser, katarakt ve metabolizma hızı gibi sorunlara olumlu etkisi olan havuç, zayıflamak için de uygun formüller sunuyor. İşte havuç diyeti listesi.

HAVUÇ DİYETİ NEDİR?

Havucun içinde lesitin, beta karoten, PP, sretoller, A,D, K, E vitaminlerigibi sağlığa faydalı maddeler bulunmaktadır. İçinde bulunan etkin maddelerle vücut sağlığını olumlu yönde etkileyen havuç, kalp sağlığından karaciğer sağlığına, katarakttan kansere kadar birçok konuda onarıcı, destekleyici ve önleyici görev üstlenmektedir.

Su ve lif oranı çok yüksek olan havuç, kalori bakımından çok düşüktür. 100 gr havuçta yalnızca 41 kalori vardır. Havuç, yemeklerin yağa dönüşmesini engeller, bağırsakları çalıştırır.

HAVUÇ DİYETİ PROGRAMI

1.GÜN

Sabah: 1 bardak süt, 1 dilim tost ekmeği, 1 bardak havuç suyu

Öğle: 1 dilim beyaz peynir, 150 gr haşlanmış brokoli, 1 tabak havuçlu makarna

Akşam: 1 kase sebze çorbası, 1 kase havuç salatası, 1 tabak ızgara tavuk

2.GÜN

Sabah: 1 bardak süt, 1 dilim tost ekmeği, 1 bardak havuç suyu

Öğle: 1 kase yeşil salata, 4 hindi salamı, 1 tabak domatesli makarna

Akşam: 1 tane sandviç ekmek, 150 gr ızgarada patlıcan, zeytinyağlı havuç dolması

3.GÜN

Sabah: 1 bardak süt, 1 dilim tost ekmeği, 1 bardak havuç suyu

Öğle: 1 kase karışık salata, 1 tane elma, 70 gram havuçlu pilav

Akşam: 1 kase havuç püresi, 2 dilim kepekli tost ekmeği, 150 gr ızgarada balık,

4.GÜN

Sabah: 1 bardak süt, 1 dilim tost ekmeği, 1 bardak havuç suyu

Öğle: 2 tane domates, 1 kase meyve salatası, 1 tabak havuçlu pilav

Akşam: 1 tane sandviç ekmeği, 120 gr havuçlu hindi, 1 kase karışık salata

5.GÜN

Sabah: 1 bardak süt, 1 dilim tost ekmeği, 1 bardak havuç suyu

Öğle: 150 gr karışık salata, 1 tabak domatesli makarna, 1 dilim ananas

Akşam: 1 kase karışık salata, havuçlu tavuk sarma, 2 dilim kepekli tost ekmeği,

6.GÜN

Sabah: 1 bardak süt, 1 dilim tost ekmeği, 1 bardak havuç suyu

Öğle: 1 dilim peynir, 1 kase havuç çorbası, 1 dilim tost ekmeği

Akşam: 1 kase meyve salatası, 1 tabak semizotlu ve domatesli makarna, 1 kase tavuk çorbası

7.GÜN

Sabah: 1 dilim peynir, 1 kase havuç çorbası,1 dilim tost ekmeği

Öğle: 150 gr ızgarada patlıcan, 1 kase meyve salatası, 1 tabak sebzeli fırın makarnası

Akşam: 1 adet sandviç ekmeği, zeytinyağlı havuç dolması, 1 kase karışık salata

Not: Beslenme düzeninizle ilgili vereceğiniz tüm kararlarda öncelikle doktorunuza başvurunuz.