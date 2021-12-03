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Havran Belediye Meclisi toplandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Havran Belediye Meclisi toplandı

Balıkesir'in Havran Belediyesi Aralık Ayı Meclis toplantısını yaptıHavran Belediyesi Aralık Ayı Meclis toplantısı, belediye meclis salonunda gerçekleştirildi.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Havran Belediyesi Aralık Ayı Meclis toplantısını yaptı

Havran Belediyesi Aralık Ayı Meclis toplantısı, belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Yapılan toplantıda gündem maddeleri okundu ve karar bağlandı. Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Emin Ersoy'un başkanlığında gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Emin Ersoy "Meclis Üye arkadaşlarımıza katılım ve katkılarından dolayı teşekkür ederek alınan kararların İlçemize hayırlı olmasını dilerim" dedi. - BALIKESİR

Havran Belediye Meclisi toplandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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