Havelsan'ın Ürettiği Türkiye'nin İlk Milli Sivil Uçuş Simülatörü THY Bünyesinde

Türk Hava Yolları (THY), yapımı tamamlanan yeni Uçuş Eğitim Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. HAVELSAN ile yapılan iş birliği çerçevesinde hayata geçirilen Türkiye'nin ilk milli sivil uçuş simülatörü de hizmete girdi.



Türk Hava Yolları, modern havacılığın ihtiyacını karşılamak için önemli bir projeyi hayata geçirdi. Son teknolojinin tüm imkanlarını yapısında barındıran yeni "Uçuş Eğitim Merkezi" gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı. Yeni eğitim merkezi ile Türk Hava Yolları, bölgenin eğitim merkezi olma yolunda önemli bir adım atmış oldu. Açılışın yanı sıra HAVELSAN ile yapılan işbirliği kapsamında hayata geçirilen Türkiye'nin ilk milli sivil uçuş simülatörü de hizmete alındı.



"HAVELSAN yeni bir başarı öyküsü yazmıştır"



Törende konuşan HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Taner Düvenci, "HAVELSAN Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eğitimine katkı sağlayan son teknoloji simülatörlere ilave olarak ülkemizin dünyaya açılan markası olan THY için yapmış olduğu Boeing 737 simülatörüyle yeni bir başarı öyküsünü yazmıştır. Bu öyküyü alın teriyle projeyi gerçekleştiren yöneticisinin, mühendisinin, teknisyen ve onları idare eden desteği sağlayan HAVELSAN personelinin olduğu kadar, proje süresince yakın işbirliği gördüğümüz THY personeli de dahildir" diye konuştu.



"Uçuş emniyetinde dünyada akla gelen en önemli şirketlerden biri olmak hedeflerimiz"



Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "Türkiye her alanda çıtayı yükseltirken Sayın Cumhurbaşkanımız hep milli ve yerli duruşun önemine dikkat çekti. HAVELSAN'ın ortaya koyduğu büyük bir cesaretle bu işleri sahiplenip bize gelip toplantı yaptığımızda kararlı bir şekilde bize geldiler. 'Biz bu işin altından kalkarız, biz bu işi yapmaya talibiz' dediler. Bu işte herkesin emeği var. Özellikle eğitim konusunun da bizim açımızdan önemli olduğunu ifade etmeliyim. Kalite anlayışımızı, yolcularımız için konfor ve güven anlayışımızı her geçen gün arttırmanın sırrı eğitim faaliyetlerindeki isabetli attığımız adımlardır. Bu adımları sıklaştırmak uçuş emniyeti konusunda dünyada akla gelen en önemli şirketlerden biri olmak öncelikli hedeflerimizden biridir" ifadelerini kullandı



'Seri üretime geçilmeli' vurgusu



Milli simülatörün önemine vurgu yapan İlker Aycı, "Burada ilk milli sivil simülatörümüzü de bugün binamızın içerisine yerleştirmek suretiyle HAVELSAN ile birlikte önemli bir adımı daha attık. Bu proje tamamlanmış değildir. Biten ten prototiptir. Asıl olan artık bizim peynir ekmek gibi yapar hale getirip sanayileşmiş bir ticari mal haline dönüştürmektir. Yani seri üretime geçmektir. Seri üretimi olmayan bu prototiplerin daha başlangıç olduğunu ifade etmem lazım. Daha önümüzde alacağımız yollar var, atacağımız adımlar var" dedi.



İlk deneme uçuşunu İlker Aycı yaptı



Konuşmaların ve protokol üyelerinin katılımıyla kesilen kurdelenin ardından ilk milli simülatör devreye alındı. Simülatörün içerisine giren Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, kaptan koltuğuna oturarak deneme uçuşu yaptı.



Kapasitede yüzde 48'lik artış gerçekleşti



Atatürk Havalimanı, Florya yerleşkesinde 1993 yılından beri uçuş eğitim hizmeti veren Türk Hava Yolları, yeni Uçuş Eğitim Merkezi yatırımıyla mevcutta 10 adet olan donanımlı uçuş simülatörü sayısını 14'e, 58 olan sınıf sayısını ise 90'a çıkarmış oldu. Temin aşamasındaki 10 adet simülatör ile de kısa bir sürede 24 adet tam uçuş simülatörüne ulaşılması hedefleniyor. Yeni eğitim merkeziyle birlikte bin 520 olan kişi kapasitesinde de yüzde 48'lik bir artış gerçekleşti. Böylece yeni eğitim merkezinde aynı anda 2 bin 260 uçuş personeli eğitim hizmetlerinden faydalanabilecek.



Akıllı bina olarak dizayn edildi



İhalesi 22 Nisan 2016 tarihinde yapılan 55 bin 369,48 metrekare yerleşke alanı içerisinde 26 bin 500 metrekare kapalı alana sahip merkezde, güç kaynağı dinamik UPS ile kesintisiz eğitim hizmeti sağlanırken; otomasyon sistemi ile akıllı bina konseptinde tüm noktalar ve tüm cihazlar izlenebilir ve kontrol edilebilir duruma getirildi. Türk Hava Yolları'nın yeni Uçuş Eğitim Merkezi milli havayolunun bünyesinde görevli 4 binin üzerinde kokpit personeli ile 10 binden fazla kabin personelinin eğitim faaliyetini uluslararası standartlara uygun şekilde yürütürken kapasitesinin yüzde 40'ını da diğer ulusal ve uluslararası havayolu şirketlerinin eğitim taleplerini karşılamaya ayırabilecek. - İSTANBUL