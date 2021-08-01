Havasız kalan 35 bin tavuk telef oldu
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Havasız kalan 35 bin tavuk telef oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Havasız kalan 35 bin tavuk telef oldu Düşük voltaj 35 bin tavuğun sonu oldu Malatya'nın Yazıhan ilçesinde elektrik voltajının düşük gelmesinden dolayı havalandırma sisteminin çalışmadığı tavuk çiftliğinde 35 bin tavuk telef oldu.

Havasız kalan 35 bin tavuk telef oldu

Düşük voltaj 35 bin tavuğun sonu oldu

MALATYA - Malatya'nın Yazıhan ilçesinde elektrik voltajının düşük gelmesinden dolayı havalandırma sisteminin çalışmadığı tavuk çiftliğinde 35 bin tavuk telef oldu.

Malatya'da hava sıcaklıklarının 40 dereceyi bulması sonrası havalandırma sistemi bozulan bir çiftlikteki 35 bin tavuk telef oldu. İddialara göre, Yazıhan ilçesi, Sinan Mahallesi'nde Yavuz Günaydın'a ait tavuk çiftliğinde 35 bin tavuk, havalandırma sisteminin çalışmaması sonrası sıcak havanın etkisiyle havasız kalarak telef oldu. Tavuk çiftliği sahibi Günaydın, elektrik voltajının düşük gelmesinden dolayı havalandırma sisteminin çalışmadığını ve düşük voltajdan dolayı jeneratörün devreye girmediğini belirterek elektrik dağıtım şirketini suçladı. Telef olan tavukları imha etmek üzere kamyonla taşıyan Günaydın, 450 bin TL zararı bulunduğunu ve durumu yargıya taşıyacağını söyledi.

"Bir bölgede günde 2-3 defa elektrik kesilmez"

Bölgede sıklıkla elektrik kesintisi yaşandığını belirten Günaydın, "Yazıhan, Sinanlı Mahallesi'nde tavuk çiftliğini açtım ve çalıştırmaktayım. 35 bin kadar tavuğumuz gece voltaj düşüklüğü yaşanmasından dolayı kümesimizdeki fanlar devreye girmiyor ve bundan dolayı içerideki hayvanlarımızın tamamı telef oluyor. Yaklaşık 450 bin TL zararımız var. buradaki tek sorumlu ve suçlu dağıtım şirketidir. Hatların eski ve bakımsız olmasından dolayı sık sık elektrik kesintileri yaşamaktaydık. Bir gün başımıza böyle bir iş gelecekti. En sonunda oldu ve ciddi anlamda zarara uğramış durumdayız. Jandarma ekiplerimiz geldiler, tutanaklarını tuttular. Biz de Pazartesi günü savcılığa giderek gerekli suç duyurusunda bulunacağız. Suçlu şirket, bir bölgede günde 2-3 defa elektrik kesilmez. Elektrik sürekli kesilmez. Havalandırma sistemimiz çalışmadığı için hayvanlarımız telef oldu. Voltaj düşüklüğünden dolayı jeneratörümüz devreye girmiyor, elektrik var gibi hissedip fan devreye girmiyor ve içerideki hayvanlarımızın tamamı telef oluyor" dedi.

Havasız kalan 35 bin tavuk telef oldu
Havasız kalan 35 bin tavuk telef oldu
Havasız kalan 35 bin tavuk telef oldu
Havasız kalan 35 bin tavuk telef oldu
Havasız kalan 35 bin tavuk telef oldu
Havasız kalan 35 bin tavuk telef oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Veysel Korkmaz

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