Kahraman belediye çalışanları, havale geçiren küçük kızı çöp kamyonuyla hastaneye yetiştirdi Şanlıurfa'da havale geçiren küçük kız, belediyeye ait çöp kamyonuyla hastaneye yetiştirildi. O anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yaşanan olayda, sokakta çöp toplayan Eyyübiye Belediyesi çalışanları, küçük bir kızın havale geçirdiğini ve annesinin kollarında ambulans beklediğini fark etti. Annenin yardımına koşan görevliler, ambulansın gelmesini beklemeden küçük kızı çöp kamyonuna alarak Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

VATANDAŞLIK GÖREVİNİ YERİNE GETİRDİ

Annesinin kucağında çöp kamyonundan inen küçük kız, çocuk acilde tedavi altına alındı. Küçük kızı annesiyle birlikte hastaneye getiren sürücü Eyüp Yıldız, vatandaşlık görevini yerine getirdiğini belirtti. O anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA