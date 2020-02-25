Havalandırma ve soğutma atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde havalandırma ve soğutma atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde havalandırma ve soğutma atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı.
Kestel Mahallesi Dimçayı Caddesi'ndeki klima, ısıtma-soğutma sistemleri, plastik kapı ile pencere ve montaj malzemeleri yapan iki katlı atölyede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Dumanları görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine 6 itfaiye, bir su tankeri ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Havalandırma ve soğutma sistemleri malzemelerinin tutuştuğu yangın söndürüldü.
Yangında, hasar oluştu.
Kaynak: AA