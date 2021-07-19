Havalandırma boşluğundan gelen sesleri fark ettiler, 3 yavru kurtarıldı
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Havalandırma boşluğundan gelen sesleri fark ettiler, 3 yavru kurtarıldı

Havalandırma boşluğundan gelen sesleri fark ettiler, 3 yavru kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir apartman dairesinde havalandırma boşluğundan gelen sesleri fark eden vatandaşların ihbarı sonucu 3 yavru kedi kurtarıldı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir apartman dairesinde havalandırma boşluğundan gelen sesleri fark eden vatandaşların ihbarı sonucu 3 yavru kedi kurtarıldı.

Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde banyonun havalandırma boşluğundan gelen kedi sesleri, ev sahiplerini harekete geçirdi. Ev sahipleri, yavru kedileri çıkarmakta başarılı olamayınca durum, itfaiye ekiplerine bildirildi. Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri kedileri kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler uzun uğraşlar sonucunda 3 yavru kediyi mahsur kaldıkları yerden kurtardı.

Belinay Kipeci (9), kedilerin kurtarılmasından dolayı yaşadığı sevinci dile getirerek, "Bir haftadır bizim balkonumuzun orada bir kedi miyavlıyordu, ben ona süt ve peynir verdim ama yemedi. Günler geçtikten sonra evimizin içerisinden kedi sesi gelmeye başladı. Babam baktığında havalandırma boşluğunda üç tane kedi yavrusu olduğunu gördü. Ondan sonra babam kedileri çıkarmaya çalıştı ama uzanamayınca itfaiyeye haber verdik. İtfaiye ekipleri geldi ve kedileri kurtardı, itfaiye ekiplerine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, su verilen ve karınları doyurulan yavru kediler ev sahibine emanet edildi. - TOKAT

Havalandırma boşluğundan gelen sesleri fark ettiler, 3 yavru kurtarıldı
Havalandırma boşluğundan gelen sesleri fark ettiler, 3 yavru kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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