Havai fişek fabrikasındaki patlamadan geriye beton bloklar kaldı
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Havai fişek fabrikasındaki patlamadan geriye beton bloklar kaldı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında küle dönen havai fişek fabrikasından geriye beton bloklar kaldı.

03.07.2020 18:20 | Son Güncelleme: 03.07.2020 18:45

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikası, meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Uçak yardımıyla söndürülen yangının ardından fabrika küle döndü.

İtfaiye ekiplerinin kontrollerini sürdürdüğü fabrikadan geriye beton bloklarının kaldığı gözlemlendi. Fabrikanın yemekhane kısmı ise patlamanın etkisi ile adeta savaş alanına döndü.

Havai fişek fabrikasından geriye beton bloklar kaldı

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 97 YARALI

Sakarya'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 97 kişi de yaralandı.

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisindeki Büyük Coşkunlar havai fişek fabrikasında saat 11.15 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlama sonrası bölgeye olay yerine 85 ambulans, 2 helikopter ambulans, 11 UMKE ekibi gönderildi. AFAD da bölgede 713 personel, 182 araç, 2 arama köpeği, 2 ambulans helikopter, 2 söndürme helikopteri ve 1 söndürme uçağının görevlendirildiğini bildirdi. Hava destekli müdahale ile yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Fabrikanın deposunda 110 ton patlayıcı olduğu belirtildi.

"40-45 KİŞİ İÇİN ÇALIŞMA SÜRÜYOR"

Son rakamı olay yerinde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Buna göre can kaybı 4'e, yaralı sayısı 97'ye yükseldi. Koca, yaralılardan 16'sının taburcu edildiğini söyledi. Koca, "186 kişi çalışıyordu, 100'üne ulaştık 20'si işe gelmemişti, 15'i mesai bitimi ayrılmış" diye konuştu.

"Haber alınamayan 40-45 kişi mi var" sorusuna Bakan Koca "Evet" yanıtını verdi.

"MASKE TAKIN, DIŞARI ÇIKMAYIN"

Meteorolojik tahminlere göre, özellikle yakın bölgenin ilk 12 saatinin önemli olduğunu söyleyen Koca, "Bu anlamda maskeli olunmasını, mümkün mertebe dışarı çıkılmamasını, ev, kapı ve pencerelerin biraz daha kontrollü açılmasını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Erdoğan, şunları kaydetti:

"Her türlü tedbir alınmış vaziyette. AFAD, UMKE, itfaiye şu anda koruma altına almış durumdalar. Koruma altına aldıkları bu söndürme çalışmaları havadan helikopter ve uçak vasıtasıyla devam ediyor. Konuyla ilgili şu anda 3 bakanım orada. Ben işyeri sahibiyle de birkaç kez görüşme yaptık. Kendileri de olay yerinde ilgili arkadaşlarla çalışmaları sürdürüyor. Ölen kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum."

PARÇALAR METRELERCE UZAĞA SAVRULDU

AFAD ekiplerinin öncülüğünde başlatılan arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Arama köpekleri eşliğinde yeşillik alanda yapılan çalışmalar sırasında patlamanın gerçekleştiği fabrikanın metrelerce uzağına saçılan çatı, beton ve ağaç parçaları ile patlamamış halde havai fişekler olduğu görüldü.

Havai fişek fabrikasından geriye beton bloklar kaldı

3 BAKAN BÖLGEDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bölgeye gitti.

Yaralı yakınları ile görüşen ve bölgedeki yetkililerden bilgi alan Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın talimatı ile Sağlık ve İçişleri Bakanlarımız az sonra gelecekler. Ben İstanbul'dan hemen intikal ettim. Önceliğimiz çalışanların sağlığı. Sağlık Bakanımız, İçişleri bakanımız ile birlikte bilgi vereceğiz" dedi.

50 KM UZAKTAN DUYULDU

Patlama sesi yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki kentin birçok noktasından duyuldu. Patlamanın ardından birçok kişi sokağa çıktı.

Havai fişek fabrikasından geriye beton bloklar kaldı
Havai fişek fabrikasındaki patlamadan geriye beton bloklar kaldı
Havai fişek fabrikasındaki patlamadan geriye beton bloklar kaldı
Havai fişek fabrikasındaki patlamadan geriye beton bloklar kaldı
Havai fişek fabrikasındaki patlamadan geriye beton bloklar kaldı

Kaynak: İHA

Manşet

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