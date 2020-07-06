Havai fişek fabrikasındaki patlamada, sabotaj ve saldırı izine rastlanılmadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Havai fişek fabrikasındaki patlamada, sabotaj ve saldırı izine rastlanılmadı

Havai fişek fabrikasındaki patlamada, sabotaj ve saldırı izine rastlanılmadı(3)VALİ KALDIRIM SALDIRI VEYA SABOTAJLA MEYDANA GELMEDİĞİ TESPİT EDİLDİSakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, patlamanın olduğu havai fişek fabrikasındaki bölgeye gelerek, incelemelerde bulundu.

06.07.2020 17:04 | Son Güncelleme: 06.07.2020 17:11

Havai fişek fabrikasındaki patlamada, sabotaj ve saldırı izine rastlanılmadı(3)

VALİ KALDIRIM SALDIRI VEYA SABOTAJLA MEYDANA GELMEDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, patlamanın olduğu havai fişek fabrikasındaki bölgeye gelerek, incelemelerde bulundu. Basın mensuplarının da sorularını yanıtlayan Vali Kaldırım, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan incelemelerde, patlamanın sabotaj ya da saldırı sonucu meydana gelmediğinin tespit edildiğini söyledi.

Fabrika sahasında çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirten Kaldırım, 'Birçok çalışma yapılıyor, soruşturma yürütülüyor. Hem olayın nedeniyle ilgili hem de olayın başından beri arama kurtarma faaliyetleri, yaralılarımızın hastaneye sevkleri, tahliyeler ve benzeri konularda sıkça bilgi verdik. Burada Jandarma Genel Komutanlığı'nın kriminal ekipleri patlamanın neden kaynaklanabileceği ile ilgili çalışma yapmışlardır. Patlamanın meydana geldiği alanlardan toprak numuneleri almışlardır. Jandarma Genel Komutanlığı'nın Merkez Laboratuvar Amirliği bu çalışmayı tamamladı ve bunun sonucunda yapılan tespitte, burada meydana gelen patlamanın herhangi bir şekilde dışarıdan müdahale veya saldırı veya sabotaj sonucu meydana gelmediğini tespit etmiş oldular' diye konuştu.

'ÜNİVERSİTEDEN 9 KİŞİLİK BİLİRKİŞİ HEYETİ ATANDI'

Patlamayla ilgili tüm ayrıntıların ortaya çıkarılabilmesi için çaba sarf ettiklerini söyleyen Kaldırım, 'Çalışmalar hem bakanlıklardan gelen iş müfettişleri hem İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun görevlendirmiş olduğu mülkiye başmüfettişi, 1 polis başmüfettişi ve ayrıca malumunuz adli boyutu başsavcımız nezaretinde yürütülüyor. Hem savcılarımız hem de üniversitede görevli 9 kişilik üniversiteden görevlendirilmiş olan bilirkişi heyeti nezaretinde bütün soruşturmalar detaylı, en hassas şekilde titizlikle bütün kapsamıyla yürütülüyor. Tabi hem soruşturmanın safahatı hem de neden kaynaklandığı, tabi dışarıdan kaynaklanmadığını tespit etmiş olduk, neden kaynaklandığıyla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde elde edilen yeni bulgularla başsavcılığımız gerekli açıklamayı da yapacaktır' dedi.

'122 VATANDAŞIMIZ TABURCU OLDU'

Patlamanın ardından hastanede tedaviye alınan 122 kişinin taburcu olduğunu yalnızca 4 kişinin tedavisinin devam ettiğini açıklayan Kaldırım, 'Sadece patlama ve patlamanın neden kaynaklandığı ile ilgili değerlendirmeler değil, onun dışında yaralı ailelerimiz var. 122 vatandaşımız hastanelerden taburcu edildi, şu anda 4 tane vatandaşımız hastanelerde. Birisi Sakarya'da yoğun bakımdaydı, onun durumu iyiye gidiyor. Birisi İstanbul'da, diğeri yine Sakarya'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri devam ediyor diye konuştu.

'ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR'

Kayıp işçi için arama çalışmalarını yoğun şekilde devam ettirdiklerini belirten Kaldırım, 'Sahadan elde edilen numuneler var, onlar da Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Orada gerekli DNA çalışması yapılacak. Oradan gelecek sonucu bugün itibarıyla bekliyoruz. Bir kişi kaldı, onunla ilgili çalışmalar devam ediyor. Şu anda ekiplerimiz sahada, hem kriminal ekiplerimiz hem de diğer ekiplerimiz hem de ilgili diğer bütün birimler sahada onunla ilgili çalışmalar devam ediyor. Hem sahayı geniş olarak tarıyorlar hem de patlama alanından yeni numuneler elde etmek için çalışmalarını yürütüyorlar dedi.

'HASAR GÖREN EVLERLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR VAR'

Patlamanın şiddetiyle çevrede bulunan köylerdeki evlerde oluşan hasarı gidermek için çalışmaların başlatıldığını dile getiren Kaldırım, 'Konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Defterdarlık, AFAD ekiplerimiz çalışıyor. Bazı hafif de olsa hasar gören binalar var, evler var, iş yerleri var. Onunla ilgili tespit çalışmaları yapıyorlar. Onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor' diye konuştu.

'BÜTÜN İHTİMALLER DEĞERLENDİRİLİYOR'

Patlamayla ilgili ihmal olup olmadığına ilişkin incelemenin devam ettiğini açıklayan Vali Kaldırım, şöyle konuştu

'Bu soruşturma, inceleme, patlamayla ilgili çok yönlü olarak titiz şekilde yürütülüyor. Bu konunun sonuna kadar takip edilmesi, bütün detaylarıyla ortaya çıkarılıp aydınlatılması konusunda İçişleri Bakanı'mız özellikle giderken kendileri ve sonrasında telefonla defaatle titizlikte bu soruşturmanın yapılması talimatını vermişti. Başsavcılık boyutuyla devam eden soruşturma var, başsavcımız da son derece titiz şekilde çalışmayı yürütüyor. Ben dışarıdan saldırı ve sabotaj olmadığı kısmını açıkladım, Jandarma Genel Komutanlığı'nın yapmış olduğu kriminal inceleme sonucunda bunu tespit etmiş olduk. Diğer nedenlerle ilgili ihtimallerle ilgili bütün ihtimaller değerlendiriliyor. Bunu başsavcımız nezaretinde adli boyutu devam ediyor. Yapılan çalışmalar sonucunda başsavcımız kamuoyunu şeffaf bir şekilde bilgilendirecek. Vatandaşlarımız müsterih olsun bu soruşturma bütün yönleriyle beraber hem idari boyutuyla hem de adli boyutuyla devam etmektedir.?

Havai fişek fabrikasındaki patlamada, sabotaj ve saldırı izine rastlanılmadı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak Haber
Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak
CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü Haber
CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü
Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı Haber
Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı Haber
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı Haber
Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı
2 kişiyi öldürdükten sonra börekçide yakalanan caninin kara listesinde bir kişinin daha olduğu ortaya çıktı Haber
2 kişiyi öldürdükten sonra börekçide yakalanan caninin kara listesinde bir kişinin daha olduğu ortaya çıktı
Çavuşoğlu'ndan AB'ye misilleme resti: İlave kararlar alınırsa karşılığını veririz
Çavuşoğlu'ndan AB'ye misilleme resti: İlave kararlar alınırsa karşılığını veririz
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi
Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını! Poyraz yangına müdahaleyi zorlaştırıyor
Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını! Poyraz yangına müdahaleyi zorlaştırıyor
13 yaşındaki kız '10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım' demişti! Bebeği dünyaya geldi
13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine zam geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine zam geldi
Hukukçular Adana'daki olayı konuşuyor: Maske ve sokağa çıkma cezaları iptal olur mu?
Hukukçular Adana'daki olayı konuşuyor: Maske ve sokağa çıkma cezaları iptal olur mu?
Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk
Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk
Salgında en riskli 5 il arasında yer alan Bursa'daki köpük partisi görüntüleri pes dedirtti
Salgında en riskli 5 il arasında yer alan Bursa'daki köpük partisi görüntüleri pes dedirtti
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor
Son Dakika: İSKİ, Şile'de vatandaşların su kuyruğunda beklediği fotoğraflarla ilgili açıklama yaptı
Son Dakika: İSKİ, Şile'de vatandaşların su kuyruğunda beklediği fotoğraflarla ilgili açıklama yaptı
7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış
7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış
Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler
Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler
Çin'de ortaya çıkan bubonik veba nedir? Belirtileri neler?
Çin'de ortaya çıkan bubonik veba nedir? Belirtileri neler?
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar
Muğla'da bir kişi, tartıştığı eşini tüfekle başından vurarak öldürdü
Muğla'da bir kişi, tartıştığı eşini tüfekle başından vurarak öldürdü
Benevento'dan teklif alan Nagatomo, Al Nasr'dan gelen teklifi reddetti
Benevento'dan teklif alan Nagatomo, Al Nasr'dan gelen teklifi reddetti
Beylikdüzü'nde İETT otobüsü köprü ayağına ok gibi saplandı
Beylikdüzü'nde İETT otobüsü köprü ayağına ok gibi saplandı
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor
Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
İstanbul'da 66 yaşındaki hademeden 7 yaşındaki kıza istismar! 'Kimseye anlatma' diye uyarmış
İstanbul'da 66 yaşındaki hademeden 7 yaşındaki kıza istismar! "Kimseye anlatma" diye uyarmış
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Barcelona'nın genç yıldızı Moussa Wague, Fenerbahçe iddiasının yer aldığı paylaşımı beğendi
Barcelona'nın genç yıldızı Moussa Wague, Fenerbahçe iddiasının yer aldığı paylaşımı beğendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Hulusi Akar Yaşar Güler Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Davran Ebru Gündeş Bülent Ersoy Demet Özdemir
Spor İrfan Buz Okan Buruk Gökhan Töre Fernando Muslera Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Bakan Twitter Beşiktaş Trabzonspor
Şu an buradasınız: Havai fişek fabrikasındaki patlamada, sabotaj ve saldırı izine rastlanılmadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.7.2020 17:13:08. #1.14#
title