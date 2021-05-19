Tuzla'da lojistik firmasına ait deponun çatısında yangın
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Tuzla'da lojistik firmasına ait deponun çatısında yangın

Tuzla'da lojistik firmasına ait deponun çatısında yangın
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri - Haberler | Güncel

Murat KORKMAZ / Tuzla'da lojistik firmasına ait deponun çatısında yangın çıktı.

Murat KORKMAZ/ Tuzla'da lojistik firmasına ait deponun çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, çatıda hasar oluştu.

Tuzla Organize Sanayi Bölgesi Burgaz Caddesi'nde bulunan tek katlı lojistik deposunun çatısında saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine Tuzla, Orhanlı, Kartal, Sultanbeyli ve Ümraniye'den ekipler sevk edildi. Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletildi. İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucunda yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, deponun çatısında hasar oluştu. Yangın çıkan depo havadan da görüntülendi.


Tuzla'da lojistik firmasına ait deponun çatısında yangın
Tuzla'da lojistik firmasına ait deponun çatısında yangın
Tuzla'da lojistik firmasına ait deponun çatısında yangın
Tuzla'da lojistik firmasına ait deponun çatısında yangın
Tuzla'da lojistik firmasına ait deponun çatısında yangın
Tuzla'da lojistik firmasına ait deponun çatısında yangın
Tuzla'da lojistik firmasına ait deponun çatısında yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri

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