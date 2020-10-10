Havada, karada ve suda tıraş yapabilen sıra dışı berber
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Havada, karada ve suda tıraş yapabilen sıra dışı berber

10.10.2020 09:49 | Son Güncelleme: 10.10.2020 10:15
Havada, karada ve suda tıraş yapabilen sıra dışı berber

Kayserili erkek kuaförü Faruk Kafkas, berber dükkanının dışında, yamaç paraşütünde, su altında ve dağda saç tıraşı yaptığı görüntüler büyük ilgi görüyor.

Kayserili erkek kuaförü Faruk Kafkas, berber dükkanının dışında, yamaç paraşütünde, su altında ve dağda saç tıraşı yaptığı görüntüler büyük ilgi görüyor.

Kayseri'nin Develi ilçesinde erkek kuaförü olan Faruk Kafkas, dükkanı dışında çeşitli yerlerde yaptığı saç tıraşı ile dikkatleri üstüne çekiyor.

Pandemi dönemi nedeniyle berber ve kuaförlük mesleğine dikkat çekme adına çalışmalar yaptığını ve Türk Ordusu'nun marşından esinlendiğini anlatan Faruk Kafkas, "Türk Ordusu'nun marşına esinlenerek havada, karada ve suda bir proje gerçekleştirmek için düşüncelere kapıldık. Plan yaptık, proje yaptık, yazdık, çizdik bir şekilde bunun sonucuna varmayı başardık. Suyun altında, havada, karada ilkleri başardık memleketimizin ve mesleğimizin adına bir kere daha adım atmış bulunmaktayız" dedi.

"Geçtiğimiz yıllarda buradan meslektaşımız olan Diyarbakırlı Berat Polatoğlu abimiz var. Onun başlatmış olduğu bir süreçte öğrenciye destek amaçlı takdir ve teşekkür alan ortaokul öğrencilerine ücretsiz tıraş yapmıştık, yaklaşık üç yüze yakın öğrenci tıraş etmiştik" diyen Kafkas, "İlerleyen yıllarımızda da bu süreçte tabi ki ön planda olacağız güzel projelerle memleketimizin ve mesleğimizin ismini duyurmaya çalışacağız Hayırlısı olması dileği ile. Bundan sonraki proje dünyada bir ilk olacak inşallah, şuan söylemek istemiyorum beklemede kalsın meraklansın insanlar. Türkiye'miz ve memleketimiz adına gerçekleşecek çok güzel bir proje inşallah hayırlısı olur tek duamız şu virüsün bitmesi, engellerin kalkması. Mükemmel bir şey olacağına imzamı atıyorum inşallah" diye konuştu.

-İHA-

Havada, karada ve suda tıraş yapabilen sıra dışı berber
Havada, karada ve suda tıraş yapabilen sıra dışı berber
Havada, karada ve suda tıraş yapabilen sıra dışı berber
Havada, karada ve suda tıraş yapabilen sıra dışı berber

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik İlham Aliyev Meral Akşener Erkan Kandemir Mustafa Şentop
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Caner Cindoruk Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Gökhan Töre Roland Garros Sergen Yalçın Manuel Fernandes
Daha Fazla Hatay Belen İzmir Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Havada, karada ve suda tıraş yapabilen sıra dışı berber - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.10.2020 10:15:38. #1.15#
title