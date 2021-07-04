Hava sıcaklığı meyan şerbetine ilgiyi arttırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hava sıcaklığı meyan şerbetine ilgiyi arttırdı

Hava sıcaklığı meyan şerbetine ilgiyi arttırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gaziantep'te, 42 dereceyi bulan hava sıcaklıkları meyan şerbetine ilgiyi arttırdı.

Gaziantep'te, 42 dereceyi bulan hava sıcaklıkları meyan şerbetine ilgiyi arttırdı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan vatandaşların yazın vazgeçilmez lezzetlerinden olan meyan şerbeti, serinlemek isteyenlerin ilk durağı oluyor.

Doğal şifa kaynağı olarak da bilinen şerbet, meyan bitkisi kaynatılıp, damlama usulü ile demlendikten sonra buz içinde satışa sunuluyor.

Kışın salep, yasın meyan kökü şerbeti satan Hasan Kanalcı, havanın durumuna göre satışlarında artışlar yaşandığını söyledi.

Kanalcı, meyan kökü şerbetinin birçok hastalığa karşıda faydalı olduğunu belirterek, "Güneydoğumuzun bu bir ilacıdır. Mide, böbrek, idrar yollarını temizlemeye birebirdir. Amerika, Avrupa, Çin meyan bitkisini kanser ilaçlarında, karaciğer hastalıklarında kullanıyor" dedi.

"Damlama usulle elde ediliyor"

Meyan şerbetinin nasıl yapıldığını da anlatan Kanalcı, "Köyden bize toplanarak gelir, dibeklerde dövülür, inceltiriz içine de bir parça ilacını atarız sonrasında 2 saatlik dinlendirmenin ardından, damlama usulü ile oluşur son olarak suyunu ilave eder satışımıza başlarız" ifadelerini kullandı.

"Hava sıcaklığına göre satış değişiyor"

Satışın hava sıcaklığına bağlı olduğunu vurgulayan Hasan Kanalcı "Havanın sıcaklığına göre değişiyor, 50 bardak da satılıyor, 100 bardak da, tamamen havaya bağlı. Bu bir ilaç, hazım esnasında maden suyundan daha kuvvetli, ne kadar acı yerseniz yiyin, yarım bardak dahi içseniz o acıyı alır" diye konuştu. - GAZİANTEP

Hava sıcaklığı meyan şerbetine ilgiyi arttırdı
Hava sıcaklığı meyan şerbetine ilgiyi arttırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Mustafa Varank Vladimir Putin Bekir Pakdemirli
Magazin Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Civan Canova Kerem Kamışlı
Spor Burak Elmas Fatih Terim Emre Belözoğlu Mustafa Denizli Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hava sıcaklığı meyan şerbetine ilgiyi arttırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 12:17:56. #1.16#

title