Hava kalitesini iyileştirmek için adımlar atılıyor

Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İTÜ işbirliği ile yürütülen HEYGEL projesinin İstanbul'da Marmara Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılan çalıştayına katılım sağlandı.

İnegöl'ün ana sorunlarından biri olan hava kirliliği, her geçen gün gelişen teknoloji ile çözüme bir adım daha yaklaşıyor. Bu doğrultuda İnegöl Belediyesi de hava kirliliğine çözüm üretmek adına çalışmalarını sürdürüyor.

İnegöl Belediyesi, hava kirliliği sorununu ortadan kaldırmak adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) işbirliği ile yürütülen Hava Emisyon Yönetim Portalının Geliştirilmesi (HEYGEL) Projesinin çalıştayına katılım sağladı. Burada Marmara bölgesindeki şehirlerin hava kirliliğine çözüm bulmak adına geliştirilen teknikler ve hava kirliliği konusunda sorun teşkil eden noktalara dikkat çekilirken, İstanbul'da Marmara Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılan çalıştaya İnegöl Belediyesi'ni temsilen Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger ve Bilgi İşlem Müdürü Yusuf Baltacı katılım sağladı.

HEDEF TÜM TÜRKİYE

Çalıştayda İTÜ Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Alper Ünal tarafından HEYGEL projesine ilişkin bilgilendirmeler yapıldı. Prof. Dr. Alper Ünal, HEYGEL projesinin alanında modelleme ve dünyada gelişen tekniklerin kullanılmasıyla ortaya çıktığını dile getirdi. Ünal, ayrıca hava yönetimi için etkin çözümlerin şehirlerimizde yayılmasının önemine dikkat çekti. Hava kirleticilerinin; oluşumu, yayılımı, izlenmesi sürecinin ve kontrolünün belirli ulusal bir sistematik çerçevesinde yürütülmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sunucularında kurulu bulunan Hava Emisyon Yönetim Portalının kısaca HEY olarak adlandırıldığını kaydeden Alper Ünal, "Halihazırda kullanılan HEY Portalı yapısıyla, kilometre ölçeğinde emisyon dağılım haritaları hazırlandı. HEYGEL projesiyle sokak ölçeğinde sonuçlar elde edilmesi amaçlanıyor. Hava kalitesi modeli çalıştırılmasını da mümkün kılan HEY Portalı üzerinden diğer bölgelerin çalışılmasına HEYGEL-Hava Emisyon Yönetim Portalının Geliştirilmesi Projesiyle devam edilecek. Tüm Türkiye'nin bölgesel hava kalitesi ve emisyon dağılım haritaları 2023 yılı itibariyle tamamlanacak" dedi.

Çalıştayda, katılımcılara; Hava Kalitesi Yönetimi, Emisyon Envanteri ve Hava Kalitesi Modelleme, HEY Portalı Kullanımı, Marmara Temiz Hava Merkezi Müdürlüğüne bağlı iller için kirlilik kaynaklarının analizi konu başlıklarında hem sunumlar yapıldı hem de interaktif çalışma yapılarak bilgi verildi. Bölgede yer alan iller için mevcut durum tespiti yapılarak çözüm önerileri ve yaşanan sıkıntılar değerlendirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda illerin hava kalitesini iyileştirmeye yönelik HEY Portalı üzerinden somut eylemler üretilmesine ilişkin farkındalık oluşturuldu. Çalıştay da elde edilen bilgilerin, interaktif iletişim ile katılımcıların önerileri ile yapılan anket çalışmalarının ardından elde edilen verilerle Marmara Temiz Hava Merkezi Müdürlüğünce bölgelere ait raporlar hazırlanarak Bakanlığa gönderilecek.

ALPER ÜNAL İNEGÖL'E DAVET EDİLDİ

Çalıştayda yapılan görüşmelerde, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Ünal İnegöl'e davet edilerek şehrimizin hava kirliliğini giderebilmek adına yapılabilecek çalışma ve işbirliği üzerine görüşme talepleri iletildi.

Kaynak: Bültenler