HAVA DURUMU MALATYA: 11 Haziran 2025 Çarşamba günü Malatya hava durumu nasıl? Malatya 5 günlük hava durumu tahmini

Türkiye'nin uyarısı verilen sıcak hava dalgası, Malatya'da da etkisini göstermeye başladı. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 11 Haziran Çarşamba günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporlarını kontrol ediyor. Peki, 11 Haziran Çarşamba günü Malatya'da hava durumu nasıl? Malatya'da yağmur var mı? İşte, detaylar…

MALATYA'DA HAVA DURUMU NASIL?

11 Haziran 2025 Çarşamba günü, Malatya'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Meteoroloji verilerine göre kentte gün boyunca güneşli bir hava etkili olacak. En yüksek sıcaklık 36°C, en düşük sıcaklık ise 19°C olarak ölçüldü.

Rüzgarın 14 km/s hızla esmesi beklenirken, nem oranı ise yaklaşık %21 seviyelerinde. Bu durum, özellikle öğle saatlerinde sıcak havanın daha bunaltıcı hissedilmesine neden olabilir.

MALATYA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Malatya 5 günlük hava durumu tahmini