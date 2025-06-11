HAVA DURUMU MALATYA: 11 Haziran 2025 Çarşamba günü Malatya hava durumu nasıl? Malatya 5 günlük hava durumu tahmini

HAVA DURUMU MALATYA: 11 Haziran 2025 Çarşamba günü Malatya hava durumu nasıl? Malatya 5 günlük hava durumu tahmini
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da 11 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Malatya'da sıcaklık değerleri nasıl, yağmur bekleniyor mu? İşte, Malatya için güncel hava tahminleri…

Türkiye'nin uyarısı verilen sıcak hava dalgası, Malatya'da da etkisini göstermeye başladı. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 11 Haziran Çarşamba günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporlarını kontrol ediyor. Peki, 11 Haziran Çarşamba günü Malatya'da hava durumu nasıl? Malatya'da yağmur var mı? İşte, detaylar…

MALATYA'DA HAVA DURUMU NASIL?

11 Haziran 2025 Çarşamba günü, Malatya'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Meteoroloji verilerine göre kentte gün boyunca güneşli bir hava etkili olacak. En yüksek sıcaklık 36°C, en düşük sıcaklık ise 19°C olarak ölçüldü.

Rüzgarın 14 km/s hızla esmesi beklenirken, nem oranı ise yaklaşık %21 seviyelerinde. Bu durum, özellikle öğle saatlerinde sıcak havanın daha bunaltıcı hissedilmesine neden olabilir.

MALATYA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

HAVA DURUMU MALATYA: 11 Haziran 2025 Çarşamba günü Malatya hava durumu nasıl? Malatya 5 günlük hava durumu tahminiMalatya 5 günlük hava durumu tahmini

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
Savcı mütalaasını açıkladı: Ümit Özdağ için 4 yıla kadar hapis talebi

Mütalaa açıklandı, işte Ümit Özdağ için istenen ceza
ABD ile Çin arasında ticaret anlaşması sağlandı

Trump piyasaların beklediği haberi verdi! Dev anlaşma tamam
Belediye AK Parti'ye geçti, koltuğa oturan başkan vekilinin mutluluğu dikkat çekti

Belediye AK Parti'ye geçti, yeni Başkan'ın neşeli halleri dikkat çekti
Türkiye Cumhuriyeti rekoru kırıldı! İşte 48 KAAN'ın satış rakamı

Cumhuriyet rekoru kırıldı! İşte 48 KAAN'ın satış bedeli
Sağlık Bakanlığı'ndan rapor yenileme için yeni düzenleme

Bakanlık binlerce kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemeyi duyurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Togg T10F yollara çıkmaya hazırlanıyor! İşte beklenen satış fiyatı

Togg'un yeni modeli yollara çıkıyor! İşte beklenen satış fiyatı
Askeri personelle eski eşinin kavgasında ortalık savaş alanına döndü

Askeri personelle eski eşinin kavgasında ortalık savaş alanına döndü
Yeni aldıkları elektrikli araçla hız denemesi yaparken hayatlarının şokunu yaşadılar

Yeni aldıkları elektrikli aracı test ederken büyük bir şok yaşadılar
Sokakta eşini bıçakla rehin aldı, vatandaş tek hamleyle kurtardı

Sokakta dehşet anları! Vatandaş, kadını tek hamleyle kurtardı
Savaşın izlerini silecek hamle! İkinci el araçlar tırlarla Suriye'ye taşınıyor

Suriye'de savaşın izlerini silecek dev bir adım daha
Nesrin Cavadzade yaz tatilinde hindistan ceviziyle serinledi

Nesrin Cavadzade plajda hindistan ceviziyle serinledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaya aldığı bakan: Bu yıl onu sıkıştırmayın

Erdoğan'ın korumaya aldığı bakan: Bu yıl onu sıkıştırmayın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.