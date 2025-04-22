HAVA DURUMU İZMİR 23 NİSAN: İzmir hava durumu nasıl? İzmir için günlük ve haftalık hava durumu tahminleri

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, İzmir'de de hissedilmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü İzmir'de hava yer yer parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Peki, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü İzmir'de hava nasıl olacak, sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? İşte, güncel hava durumu tahminleri ve detaylar…

YARIN İZMİR'DE HAVA DURUMU NASIL?

23 Nisan 2025 Çarşamba günü İzmir'de hava sıcaklıkları bahar aylarının etkisini hissettirecek seviyelerde olacak. Meteoroloji verilerine göre kent genelinde gün boyunca parçalı bulutlu bir hava hâkim olacak.

Gündüz sıcaklığı: 26°C

Gece sıcaklığı: 14°C

Hava durumu: Parçalı bulutlu

Yağış ihtimali: Düşük

Rüzgar: Hafif esintili

Nem oranı: Yaklaşık %75

UV indeksi: 4 (Orta düzey)

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için İzmir'de hava koşulları oldukça uygun görünüyor. Yağış beklenmemesi sayesinde açık hava etkinlikleri ve dış mekan kutlamaları rahatlıkla gerçekleştirilebilecek.

İZMİR'DE HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

HAVA DURUMU İZMİR