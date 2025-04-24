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HAVA DURUMU ESKİŞEHİR: 25 Nisan Cuma yarın Eskişehir hava durumu nasıl? Eskişehir için hava durumu tahminleri

HAVA DURUMU ESKİŞEHİR: 25 Nisan Cuma yarın Eskişehir hava durumu nasıl? Eskişehir için hava durumu tahminleri
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Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Eskişehir'de de ani hava değişimlerine neden oluyor. Peki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre 25 Nisan Cuma günü Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak? İşte, Eskişehir için günlük ve haftalık güncel hava durumu tahminleri…

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Eskişehir'de de kendini hissettirmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 25 Nisan 2025 Cuma günü için Eskişehir'e fırtına uyarısı verildi. Peki, 25 Nisan Cuma günü Eskişehir'de hava nasıl olacak, sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? İşte, detaylar…

YARIN ESKİŞEHİR'DE HAVA DURUMU NASIL?

Eskişehir'de 25 Nisan Cuma günü hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, öğle saatlerinden itibaren şehir genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Günün en yüksek sıcaklığı yaklaşık 18°C, en düşük sıcaklığı ise 8°C civarında seyredecek. Öğleden sonra etkisini artırması beklenen yağışlar, özellikle kısa süreli ama yoğun olabilir. Bu nedenle vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması gerekiyor.

ESKİŞEHİR'DE HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

HAVA DURUMU ESKİŞEHİR: 25 Nisan Cuma yarın Eskişehir hava durumu nasıl? Eskişehir için hava durumu tahminleriESKİŞEHİR HAVA DURUMU

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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