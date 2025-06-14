HAVA DURUMU ANKARA: 15 Haziran 2025 Pazar günü Ankara hava durumu nasıl? Ankara haftalık hava durumu tahmini!

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, Ankara'da da etkisini göstermeye başladı. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 15 Haziran Pazar günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporlarını kontrol ediyor. Peki, 15 Haziran Pazar günü Ankara'da hava durumu nasıl? Ankara'da yarın yağmur var mı? İşte, detaylar…

YARIN ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji kaynaklarından alınan bilgilere göre, Ankara'da yarın hava durumu parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Gün boyunca yağış beklenmezken, hava sıcaklığı da oldukça dengeli seyredecek. 15 Haziran 2025 Pazar günü en yüksek sıcaklık 26°C, en düşük sıcaklık ise 13°C olarak tahmin ediliyor.

Hissedilen sıcaklık ise 31°C seviyelerinde olacak. Özellikle öğle saatlerinde havanın sıcak olacağı öngörülüyor. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 7 km olarak tahmin edilirken, UV indeksi 11 seviyelerinde seyredecek.

ANKARA'DA HAFTALIK HAVA DURUMU!

Ankara hava durumu