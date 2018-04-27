Hatıplar Mahallesinde 9. Geleneksel Hayır Yemeği Düzenlendi

Saruhanlı'nın Hatıplar Mahallesinde bu yıl dokuzuncusu düzenlenen geleneksel hayır yemeği, Saruhanlı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı ve binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

Yemeğe Başkan Yaralı'nın yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Gökmen, Kadın Kolları Başkanı Hatice Çelikoğlu, Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Kayalar, Meclis üyeleri, AK Parti Saruhanlı İlçe Yönetimi ve çok sayıda kişi katıldı.

Hatıplar Mahalle meydanında düzenlenen hayır yemeğinde din görevlileri tarafından mevlid-i şerif okundu. Daha sonra mehteran gösterisi eşliğinde davetlilere mahallenin yöresel yemeklerinden ikram edildi.

Başkan Yaralı, yemeğin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Muhtar Nazif Üstün Başta olmak üzere tüm mahalle sakinlerine teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Birlik ve beraberliğimizin sağlanması adına bu tür programlarımızı önemsiyoruz. Bu bölgedeki mahallelerimiz hayır yemeği programlarına büyük önem veriyor ve geleneksel olarak her yıl düzenliyor. Bizlerde Saruhanlı Belediyesi olarak bu programlara destek veriyoruz. Bu anlamda Hatıplar mahallemiz bugün çok güzel bir etkinliğe imza attı. Birlik beraberlik ve kardeşlik duygularımız pekişti. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin."

Hatıplar Mahalle Muhtarı Nazif Üstün ise programlarına katılım ve desteğinden dolayı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı'ya ve tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Öte yandan programa katılan vatandaşlara Saruhanlı Belediyesi tarafından şapka dağıtıldı. - MANİSA