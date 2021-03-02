Hatice kimdir? Hatice hayatı ve biyografisi! Hatice kaç yaşında, nereli? Hatice Instagram hesabı ne?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Hatice, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Hatice hakkında merak edilenler. Hatice hayatı ve biyografisi. Hatice kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Hatice merak konusu oldu. İşte Hatice hakkında merak edilen Hatice kimdir, Hatice hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

HATİCE KİMDİR?

Doğum tarihi: 6 Aralık 1978

Kaç yaşında: 42yaşında

Nereli: Narlıdere

6 Aralık 1978'de İzmir'in Narlıdere ilçesinde doğdu. Müziğe düşkün olan ailesi henüz küçük yaşta iken bu konudaki yeteneğini keşfederek, bu yeteneği üzerine eğilmesi için teşvik ettiler. Aile toplantılarında ve düğünlerde amatörce şarkı söyleyerek başladığı müzik hayatına İner misin Çıkar mısın? isimli yarışma programında müzik dalında birinci seçilerek profesyonelce devam etme şansını yakaladı.

ATV televizyonundan gelen sunuculuk teklifi ile bir süre Çürük Elma programını sunduktan sonra müziğe olan ilgisinin daha agir basması sonucunda Eyüpsultan Musiki Cemiyeti 'ne kayıt oldu ve Nejat Yertut'tan ders aldı. Aynı zamanda Arif Sağ Müzik Okulu'na devam ederek müzik üzerine akademik kariyerinin yeterince olgunlastigi kanisina vardiktan sonra profesyonel çalismalara basladı.

Diskografisi[

Albümleri

• Hatice, Vol. 1 - 1999

• Hatice, Vol. 2 - 2000

• Hatice, Vol. 3 - 2002

• Bitaneme - 2005

• Canımın Ötesi - 2006

• Tenin Tenime - 2008

• Pardon - 2010

• Çok Uzadı Bu Ayrılık - 2012

Teklileri

• Aşk Kadınının Aşk Adamı - 2013

• Sarmaş Dolaş - 2014

• Kuşkulanma - 2016

• Hüzünleri Sattım - 2017

• Dert Olsun - 2019

• Hoşçakal - 2020

• Sensizde Yaşanıyor - 2021

HATİCE INSTAGRAM HESABI NE?

Hatice "haticeofficial" Instagram hesabından paylaşımlar yapıyor. Bazı paylaşımları: